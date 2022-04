Manuel e Lulù si sono lasciati, la reazione di Lulù durante la diretta social: cosa dichiara sulla loro relazione

Lulù Selassié interviene sul suo profilo social per raccontare ai fan della rottura con Manuel Bortuzzo

Alla fine il sospetto di alcuni è diventato realtà: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. Dopo solo un mese di frequentazione fuori dalla casa del GF Vip, i due si sarebbero detti addio.

A comunicarlo per primo è stato proprio Manuel, attraverso il suo profilo Instagram, seguito da un comunicato Ansa, in cui il nuotatore spiega che la fine è arrivata per divergenze caratteriali impossibili da risolvere.

Lulù e Manuel si sono lasciati, la reazione di lei

I fan attendevano una comunicazione da parte di Lulù, che è presto arrivata attraverso una diretta su Instagram: “Purtroppo questa notizia è vera, mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione. Non è né colpa mia né colpa su Manu, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Hanno cercato di metterci contro”

La diretta di Lulù continua: “Purtroppo da parte della sua famiglia verso di me non c’è stato anche se sono stata amichevole, ho cercato di essere gentile. In queste due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che quello che dicevano le persone non ci toccasse…”.

Lulù ha così confermato la rottura, alimentano le voci che hanno sempre dipinto la famiglia di Manuel come contraria al loro amore.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy