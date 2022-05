Manuel Bortuzzo, il racconto di Lulù: ‘lavaggio del cervello’. Cosa svela dopo giorni dalla separazione

In una lunga intervista, Lulù parla della rottura con Manuel e dei problemi con il padre di lui

Lulù Selassié, dopo alcuni giorni dalla rottura con Manuel Bortuzzo avvenuta attraverso un comunicato Ansa, torna a parlare del suo ex fidanzato, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi.

L’ex gieffina ha più volte fatto capire che secondo il suo punto di vista, dietro la separazione da Manuel c’è Franco, il padre del nuotatore che avrebbe fatto di tutto per ostacolare questa storia d’amore: “Manuel ha subito grandi pressioni familiari e anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello, perché fino a due giorni fa eravamo insieme. Abbiamo festeggiato sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”.

Lulù Selassie e i retroscena con il padre di Manuel

Il racconto di Lulù prosegue e svela qualcosa di più sulla presenza del papà di Manuel: “Non abbiamo mai avuto privacy: il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. Manuel ha bisogno di sentirsi autonomo e indipendente ma il padre gli stava addosso. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta”.

Lulù infine ha attribuito proprio al padre la fine della loro storia: “Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui staremmo ancora insieme. Lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava “mamma” mia madre”.

