Manuel Bortuzzo e il film ‘Rinascere’: la reazione delle fan di Lulù è immediata 

L'imminente uscita del film che racconta la vita di Manuel Bortuzzo crea una reazione nei fan di Lulù Selassié e di quella che un tempo è stata una delle coppie più amate del GF Vip

Manuel Bortuzzo, dopo l’avventura vissuta nella casa del GF Vip 6, è pronto per una nuova avventura: si avvicina infatti l’uscita del film Rai dedicato proprio alla sua vita e all’incidente che gli ha cambiato per sempre l’esistenza.

Si chiama “Rinascere” e la trama ripercorre la vita del giovane nuotatore, vittima di uno scambio di persona per il quale è stato ferito alla colonna vertebrale, con conseguente paralisi alle gambe. A interpretare il ruolo di Manuel nel film c’è Giancarlo Commare, diventato famoso anche per il suo ruolo nella serie tv Skam Italia, in cui interpreta Edoardo Incanti.

Manuel Bortuzzo, la reazione dei fan di Lulù

Alla notizia dell’imminente uscita, i fan di Lulù Selassié e di quella che un tempo era la coppia più amata del GF Vip 6, si sono in un certo senso indispettiti, probabilmente perché ancora “feriti” e scossi dall’improvvisa rottura tra i due, avvenuta da parte di Manuel attraverso un freddo comunicato Ansa.

“Lulù e Manuel si sono lasciati giusto qualche settimana prima dell’uscita del film su quest’ultimo” ha fatto notare un utente su Twitter.

“Prossimamente film di Manuel su Rai 1, ha sfruttato Lulù per fare pubblicità al film” ha azzardato un utente, commentando la notizia sempre su Twitter.

“Sinceramente adesso che esce il film sicuramente c saranno interviste dove sicuro ci saranno domande su Lulù, vorrei solo che Manuel parlasse e ci desse una spiegazione sensata” ha scritto qualcun altro e nel frattempo c’è anche chi è convinto che prima o poi i due torneranno insieme: “Ritorneranno fidati, me lo sento”.

Foto: Kikapress