Manila Nazzaro pubblica alcune foto in costume da bagno e c'è chi fa ironia sulla ritenzione idrica, ma non tutti colgono la battuta...

Relax in piscina per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia più amata dell’ultima edizione di Temptation Island si sta concedendo un po’ di tempo insieme, dopo i fatidici 21 giorni di lontananza. Ed eccoli, i due piccioncini tubare in acqua, come mostra lo scatto pubblicato dall’ex calciatore su Instagram. L’ex Miss Italia, invece, preferisce condividere alcune immagini che la ritraggono in costume da bagno, in compagnia di Thor, il cane del fidanzato. E tra i commenti, ne spunta uno molto ironico che però qualcuno sembra aver clamorosamente frainteso.

Manila Nazzaro ha la ritenzione idrica?

La forma fisica di Manila Nazzaro è davvero invidiabile e quel costume intero indossato nelle foto condivise di Instagram sembra valorizzarla ancor di più. Poggiata a un albero, in giardino nei pressi della piscina, eccola accarezzare il cane di casa. “Thor, il mio bodyguard preferito” scrive nella caption.

Tra i commenti non sono mancati gli apprezzamenti per il suo corpo statuario, che rasenta la perfezione. Ma a un certo punto ne è comparso uno che ha creato qualche incomprensione: “Noto sempre della ritenzione idrica localizzata Manila… non ci siamo!!”. A scriverlo è Valeria Graci, nota attrice comica e amica di Manila.

Qualcuno però ha frainteso le sue parole, non cogliendo lo spirito ironico della frase, che invece voleva sottolineare la perfezione della Nazzaro.

Valeria invidiosa di Manila?

Così, sotto al commento di Valeria, c’è chi le fa notare che non è vero, che Manila Nazzaro non ha la ritenzione idrica. E non manca di osservare che “l’invidia è una brutta bestia”. Molti altri fan dell’ex reginetta di bellezza sono dovuti intervenire per spiegare che si trattava di una battuta. “Anche io vorrei avere la sua stessa ritenzione idrica” aggiunge qualcuno con altrettanta ironia.

La stessa che ha utilizzato Lorenzo Amoruso per replicare all’attrice. “No, tranquilla quella è la bava di Thor” ha scritto l’ex calciatore. A questo punto, è intervenuta anche la diretta interessata che sembra dare ragione al compagno: “Può essere effettivamente”.