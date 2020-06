L'ex Miss Italia racconta la sua esperienza con l'ex marito prima di partecipare a Tempation Island con il nuovo compagno, Lorenzo Amoruso

Manila Lazzaro, indimenticata Miss Italia del 1999, sarà una delle prossime protagoniste di Temptation Island, in una nuova edizione mista fra vip e nip: parteciperà insieme al nuovo compagno Lorenzo Amoruso, un nuovo amore che è arrivato a scaldarle il cuore dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza.

Manila Lazzaro Temptation Island: “Ho scoperto che mio marito aveva un’altra famiglia”

Manila Lazzaro è stata sposata per 14 anni e dall’amore con Francesco Cozza sono nati due figli, oggi 13 e 8 anni: prima di iniziare la sua esperienza nel reality dei sentimenti di Maria De Filippi, Manila ha voluto raccontare a “Diva e donna” un triste retroscena sulla fine del suo matrimonio.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia“. La scoperta, riferisce Manila, è avvenuta comunque quando il matrimonio era già finito. “Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.

Manila Lazzaro aveva già raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile, fra la fine del matrimonio e i gravi problemi di salute che l’avevano colpita: ora però è tutto dietro le spalle e l’ex Miss, che nel frattempo si è affermata come conduttrice radiofonica e televisiva, è pronta per una nuova avventura.

Per ora il nome di Manila e del compagno Lorenzo è uno dei pochi trapelati dal cast della nuova edizione di Temptation, che dovrebbe partire a luglio: oltre a loro dovrebbero essere presenti anche Antonella Elia e il compagno Pietro Dalle Piane e la neo coppia da Uomini e donne Giovanna Abate e Sammy Hassan.