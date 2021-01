Francesca Costa, la mamma del giovane calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, sta catturando l'attenzione di tutti (non solo di tifosi) su Instagram

Mamma di Zaniolo quanti anni ha? Il fascino di Francesca Costa lascia tutti di stucco a C’è Posta per te

‘Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna‘ recita il detto; nel caso di Nicolò Zaniolo potremmo modificarlo anche in ‘c’è una grande mamma’. Francesca Costa sarà insieme al figlio ospite della puntata di C’è posta per te del 30 Gennaio, e il breve video postato su Instagram dalla redazione della trasmissione, la mostra in tutta la sua bellezza.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, C’è posta per te: Zaniolo con la mamma e Morandi ospiti. Anticipazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Mora, occhi verdi e un fisico perfetto, la mamma di Zaniolo ha 43 anni portati in maniera splendida tanto che potrebbe sembrare la sorella maggiore di Nicolò. Un figlio avuto a soli 22 anni e che compare spesso nelle fotografie che Francesca posta sul suo account instagram. Se infatti Nicolò è uno degli idoli dei tifosi della Roma e della Nazionale Italiana, Francesca Costa è seguitissima sui social dove ha 398mila followers.

Sabato 30 gennaio gli occhi del pubblico di C’è posta per te saranno tutti per mamma e figlio.

Tutti pazzi per Francesca Costa, la mamma del calciatore Zaniolo

Nicolò Zaniolo è uno dei giocatori più promettenti della Roma e della Nazionale Italiana. Eppure in questi giorni il 19-enne centrocampista sta salendo alla ribalta per questioni extra-campo. È infatti sua mamma Francesca Costa a diventare protagonista dei social network grazie agli scatti che pubblica ogni giorno su Instagram.

LEGGI ANCHE: — Il post della mamma di Nicolò Zaniolo dopo quanto successo a Le Iene per colpa del GF Vip: quelle parole per il figlio calciatore?

Francesca Costa è la mamma di Nicolò Zaniolo e star di Instagram

La donna ha 41 anni e sta incantando tutti non soltanto per via delle gesta calcistiche di suo figlio, ma anche per via della sua spontaneità mista ad ironia, che riesce a farla primeggiare sui social.

Non è un mistero che il suo profilo Instagram supera i 50mila follower, molti attirati per motivi che nulla hanno a che fare con il calcio.

Francesca è infatti una 40-enne spigliata e moderna, ma soprattutto bellissima. Mora di capelli, occhi verdi e fisico perfetto dal quale non si riesce a tradire l’età, ha fatto innamorare anche chi non tifa Roma.

Lei invece la Magica la sostiene sin da quando aveva 20 anni, invaghitasi delle gesta calcistiche di Francesco Totti e delle canzoni di Antonello Venditti.

Francesca Costa conquista i tifosi sui social

È a quell’epoca che è nato Nicolò, quando lei era ancora giovanissima. Ed è sposata con Igor Zaniolo, padre del talentino giallorosso e a sua volta calciatore, che in carriera ha vestito le maglie di Ternana, Salernitana e Messina, in serie B.

Al figlio è andata un po’ meglio, dato che a nemmeno vent’anni è già stato nelle giovanili di Inter, Fiorentina e Genoa prima del debutto in prima squadra e in serie A con la Roma di Eusebio Di Francesco.

Si vede anche lui, talvolta, nei selfie che la madre si scatta e posta su Instagram. E chissà che Francesca, già eretta a idolo della tifoseria giallorossa, non possa portare tanta fortuna al ragazzo…

LEGGI ANCHE: —Totti e la villa faraoinica: Verdone dichiara ‘Non ho mai visto nulla di simile’

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset