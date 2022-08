La mamma di Giulia Salemi lancia un messaggio sui Prelemi? ‘Sorridi agli amori finiti’: ecco la stories

La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ha ripubblicato un video che sembra essere un messaggio sulla situazione complicata dei Prelemi.

Dopo il compleanno di Pierpaolo Pretelli, in rete si è cominciato a parlare di un litigio tra Giulia Salemi e l’ex velino, in un chiacchiericcio alimentato da foto e video comparsi durante il party. A riguardo, un messaggio della mamma di Giulia Fariba Tehrani sembra essere una risposta ai fan dei Prelemi… Ma cosa avrà mai fatto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi?

LEGGI ANCHE :– Pierpaolo Pretelli, la dedica speciale della mamma di Giulia Salemi per il suo compleanno: cosa gli ha scritto

La mamma di Giulia lascia un messaggio sui Prelemi? Ecco cosa ha condiviso

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante i festeggiamenti del compleanno di Pierpaolo Pretelli, in tanti hanno messo in risalto l’atteggiamento di Giulia Salemi, parsa piuttosto fredda e distaccata nei suoi confronti. In tanti hanno cominciato a sospettare che tra i due ci sia maretta… Ma cosa c’entra la mamma di Giulia in questi gossip sui Prelemi?

C’entra! Perché, nelle sue Instagram Stories, Fariba ha ripubblicato un video dell’attore Ivan Boragine, nel quale lo si vede recitare la poesia di Alda Merini ‘Sorridi Donna’:

Sorridi donna,

sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.

Sorridi agli amori finiti

sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.

Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino

faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà

un bacio di mamma,

un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

I fan di Giulia commentano il messaggio di Fariba: “Non ci voleva”

Un messaggio che sembra piuttosto esplicito, sebbene non ci siano tag né ulteriori commenti. Anzi, sembra essere proprio un riferimento che la mamma di Giulia ha voluto fare alla situazione complicata nella quale sembra stiano vivendo i Prelemi. Quel “Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori“… E poi quel “Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma“… Tutti elementi che lasciano molto su cui riflettere (e anche speculare).

Nel frattempo, infatti, i fan di Giulia hanno già interpretato il messaggio. Tra un “Fariba non ci voleva” e un “Comunque Fariba non aiuta“, le conclusioni sembrano essere già state tratte un po’ da tutti… Sarà forse troppo presto?

Photo Credits: Kikapress