La mamma di Belen con il trucco della figlia fa impazzire tutti: ‘due gemelle’

Veronica Cozzani stupisce tutti su Instagram mostrandosi truccata come Belen, i commenti entusiastici in rete: “due gemelle”

La mamma di Belen Rodriguez è riuscita in questi anni a ritagliarsi un suo spazio di visibilità sui social prendendo posizione sulle vicende della primogenita e degli altri due figli, per cui è diventata una influencer anche lei. Veronica Cozzani vanta infatti 183mila followers e sa come far parlare di sé attirando l’attenzione del pubblico: vogliamo parlare dell’ultimo scatto?

La mamma di Belen fa incetta di like, ecco come si è mostrata

La bella 58enne si è mostrata sul social fotografico perfettamente truccata con tanto di eyeliner e rossetto in uno scatto in bianco e nero da cui emerge lo stesso fascino delle figlie e ha commentato l’immagine così: “Con il makeup della Belu”.

Sono piovuti una valanga di complimenti alla mamma di Belen per la foto riuscita tanto che moltissimi hanno paragonato le due donne: “Due gemelle”, “identica a Belen” e ancora c’è chi invece ha ravvisato una certa somiglianza con un’altra icona sexy come Monica Bellucci… Insomma Veronica Cozzani ha fatto il pieno di autostima, il che non guasta mai!

Di recente la mamma di Belen ha voluto sostenere Fabrizio Corona, di nuovo in carcere, facendogli degli auguri speciali per il suo compleanno e invitandolo a non perdere la forza; così come aveva inveito contro Pio e Amedeo dopo aver fatto una battuta infelice a Stefano De Martino nei confronti della seconda gravidanza di Belen.

Foto: Kikapress