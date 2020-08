Mahmood rilascia un'intervista ma finisce nel mirino degli utenti di Twitter: ecco cos'ha detto che ha fatto infuriare il popolo del web

Fanno infuriare il popolo di Twitter, le dichiarazioni di Mahmood sull’utilizzo dei social. Il cantante, in una intervista al Fatto Quotidiano, evidenzia come sul web sia pericoloso esprimere un pensiero: potrebbe essere frainteso e amplificato. Poi, fa un esempio sul collega Gué Pequeno, ma fa indignare ancora di più e finisce in tendenza su Twitter…

Tutti contro Mahmood

È successo che Mahmood ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato di social network. Il cantante ha detto che lui stesso li utilizza per lavoro soprattutto e che teme di dire ciò pensa perché potrebbe essere frainteso.

I social, per lui, rappresentano “un’arma a doppio taglio” che amplifica un messaggio, a volte distorcendone il vero significato che l’autore voleva veicolare. Tutto perché, sostiene il cantante, bisogna rispettare il politically correct.

Per spiegarsi meglio, cita le polemiche sorte intorno a Elodie nel suo scontro con Matteo Salvini e quelle che hanno riguardato Guè Pequeno. Quest’ultimo “ha parlato di diversi artisti (scrisse sui social alcune frasi come ‘Vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere’, ndr), ha espresso solo un suo punto di vista”.

Le dichiarazione dell’ex giudice di The Voice of Italy, in realtà, fecero molto discutere e costarono a Gué Pequeno accuse di omofobia. Gli utenti su Twitter, proprio per questo, hanno puntato il dito contro Mahmood: “L’omofobia non è un punto di vista” sostengono in tanti.

C’è anche chi ricorda come lo stesso cantante non abbia mai voluto dichiarare la sua presunta omosessualità. “L’idea stessa del coming out è un passo indietro perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali” aveva detto a tal riguardo. Ma non tutti la pensano come lui.