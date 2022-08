Madonna, la festa in Sicilia per i suoi 64 anni nel palazzo di lusso: quanto costa solo l’ingresso al palazzo

Festa in Sicilia per i 64 anni di Madonna: ecco quanto costa l'ingresso al palazzo di lusso dove ha festeggiato la regina del pop

Per la festa dei suoi 64 anni Madonna ha scelto l’Italia – anzi, la Sicilia – dando una festa strepitosa a Noto, a due passi da Siracusa. Ma quanto sarà costata la sua strepitosa festa?

Madonna: la festa di compleanno in Sicilia per i suoi 64 anni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 16 agosto 2022, Madonna ha compiuto 64 anni, celebrando l’evento con una festa in Sicilia.

La star internazionale del pop ha scelto come location dei festeggiamenti “Palazzo Castelluccio“, una strepitosa struttura del XVIII secolo situata a Noto, in provincia di Siracusa. Trasformato in una residenza-albergo estremamente lussuosa, siamo sicuri che la star abbia dovuto sborsare davvero un bel po’ per i festeggiamenti.

Quanto costa il solo ingresso a Palazzo Castelluccio

Il solo ingresso a Palazzo Castelluccio, infatti, costa 12 euro (25 euro se si intende optare per una visita guidata). Un biglietto non più caro di quello di tanti altri musei e strutture da visitare. Ma se questo è il prezzo d’ingresso, quanto costerà mai prenotarlo per un’intera festa?

Per ora non ci è dato saperlo. Quel che è certo è che Madonna si è goduta festa e soggiorno in Sicilia, almeno stando ad un suo post Instagram: un video nel quale la si vede in aereo (è atterrata a Catania, all’aeroporto Fontanarossa), poi tra le strade siciliane, poi cantare ‘Happy Birthday to Me’ e infine a cena fuori a festeggiare insieme a tante altre persone…

64 anni e non sentirli, specie tra le meraviglie siciliane, in uno dei luoghi più incantevoli del mondo. Insomma, l’ex material girl sembra essersi goduta davvero tanto la festa: cosa avranno pensato i suoi ospiti?

Photo Credits: profilo Instagram Ufficiale Madonna

Photo Credits: Kikapress