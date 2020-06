Made in Sud, momento imbarazzante per Stefano de Martino: gli chiedono di Belen e lui reagisce così

A Made in Sud va in scena un siparietto strano tra Stefano De Martino e Peppe Iodice, con tanto di saluto ‘affettuoso’ del conduttore a Belen Rodriguez…

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si trascina anche a Made In Sud durante un siparietto un po’ imbarazzante per il ballerino napoletano. Ma come si è andati a finire sulle questioni intime del nostro bellissimo Stefano? E, soprattutto, qual è stata la sua reazione?

Made In Sud: Peppe Iodice porta i saluti di Belen a Stefano De Martino

Andiamo con ordine. A mettere un po’ di pepe nel programma è stato Peppe Iodice, che durante uno dei suoi siparietti ha fatto un po’ di domande imbarazzanti al conduttore.

“Stammi a sentire bene, sentimi, ti devo fare delle domande – ha esordito Iodice – Certo, non entrando nell’intimo e nella privacy. Ma… novità?”.

Stefano De Martino ha fatto un po’ lo gnorri, rispondendo visibilmente imbarazzato al comico di Made In Sud, facendo riferimento all’emergenza COVID-19: “Nessuna novità, sono anche diminuiti i contagi”.

È a questo punto che Peppe Iodice è esploso, svelando cosa si nascondesse dietro quella domanda: ”Jamme bello, ma a chi gliene importa? A casa tutto bene? Si è sbloccata la situazione? Allora ti porto i saluti di una persona. Ti saluta affettuosamente la Rodriguez. Allora, fratimo, cosa le devo dire?”

De Martino saluta la Rodriguez in diretta tv

Poi, in un napoletaneggiante spagnolo, Peppe gli ha chiesto: “Spartutos por siempre? No se può aparar?”

Ancora più in imbarazzo, De Martino non si è sbottonato, dicendo soltanto: “Dille che ricambio i saluti affettuosamente”. “Sento dell’astio…”, ha cominciato a dire Iodice, bloccato da Stefano, che ha precisato: “Ma quale astio!”

Insomma, momenti di imbarazzo per Stefano De Martino, che anche sul palco di Made In Sud ha finito per parlare di Belen… Dopo la trasmissione avrà preso Peppe Iodice per dirgliene quattro? O l’avrà presa con la sua consueta auto-ironia?

foto: Kikapress