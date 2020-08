Tutti pazzi per Maddalena Corvaglia e la wine challenge: i fan dell'ex velina vogliono replicare la strabiliante impresa e accettano la sfida

C’è una nuova, originale sfida che sta spopolando sui social tra i Vip e a lanciarla è stata Cameron Diaz. L’attrice americana ha promosso la wine challenge e la temeraria Maddalena Corvaglia non si è tirata indietro. Certo la protagonista di Tutti pazzi per Mary aveva una finalità promozionale, non come l’ex velina nostrana che sembra essersi divertita un mondo a replicare l’impresa.

Maddalena Corvaglia rilancia la wine challenge

L’idea è venuta a Cameron Diaz e alla sua socia in affari, Katherine Power, per promuovere la sua produzioni di vini biologici, Avaline. Come catturare l’attenzione dell’esigente pubblico dei social se non con un video originale su Tik Tok che tutti possano voler replicare?

Ed ecco che è nata la sfida del vino, da eseguire rigorosamente con una persona di cui ci si fidi. Bisogna sedersi a terra: una si posiziona di spalle all’altra e tiene con la bocca il piede di un calice con dentro del vino. Andando con la testa all’indietro dovrà riuscire a far bere il vino alla compagna, accompagnando il bicchiere solo con i movimenti della testa, senza usare le mani.

Maddalena Corvaglia ha subito raccolto il guanto di sfida e anche lei, insieme ad un’amica ha voluto cimentarsi con la wine challenge.

I commenti degli utenti

L’ex velina ha così realizzato un video su Instagram in cui replica esattamente quanto fatto da Cameron Diaz, mostrando anche la clip originale. La performance ha mandato in visibilio i fan, già abituati a vedere le strabilianti imprese della showgirl.

Molti utenti hanno espresso entusiasmo e hanno iniziato a taggare i propri amici per invitare a eseguire la wine challenge proprio come fatto da Maddalena Corvaglia. Sarà questa la nuova tendenza social di fine agosto?