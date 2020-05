Maddalena Corvaglia aspirapolvere coi pattini. La modella pugliese ed ex velina pubblica sui social uno speciale video che conquista i fan...

Nonostante la quarantena sia finita e ora si combatta contro assembramenti e movida, sui social continuano a viaggiare video e foto che ne raccontano gli aspetti più tristi, ma anche quelli più divertenti.

Tra una riflessione più o meno profonda e l’altra, tra un’analisi sociale, una economica e una psicologica, quello che emerge è chiaro: coloro che hanno usato il sorriso e l’ironia per affrontare i due mesi di clausura hanno trovato la chiave giusta per non farsi sconfiggere dallo sconforto.

Maddalena Corvaglia aspirapolvere con i pattini

Questo vale per tutti, anche per i vip che nel giro di poche ore sono passati da vite frenetiche e ricche di appuntamenti a lunghissime giornate chiusi in casa, come tutti noi.

Come sopravvivere quindi al tedio, all’ansia, alle paure e all’inedia? Cercando di sorridere e creare il più possibile.

Tra i contributi più simpatici e apprezzati a testimonianza di questa quarantena c’è stato indubbiamente quello di Maddalena Corvaglia che nelle scorse ore ha pubblicato una divertente (e creativa) testimonianza.

Se uno dei fattori comuni a tutti noi in quarantena è stata l’incombenza quotidiana delle pulizia di casa, la ex velina ha raccontato il suo stile…

Maddalena Corvaglia il messaggio nascosto

Nel video Maddalena appare super sexy (e indubbiamente con un fisico invidiabile) alle prese con le pulizie di casa. Ma qual è il messaggio che vuole trasmettere? Non quello che tutti noi pensiamo. Quando, infatti, andiamo a leggere la riflessione sul post, scopriamo che il pensiero va ben oltre la bella ragazza che lava casa, anzi.

Non fatevi mai catalogare ragazze. Etichettare.

Scegliete voi chi volete essere e quando.

scrive Maddalena

Siate maschiacci e principesse,

razionali e sognatrici , sante e meretrici.

Siate pesanti come il piombo e leggere come la neve.

Trovate sempre un motivo per ridere, anche e soprattutto nei momenti difficili.

Ridete di voi stesse.

E non cercate la vostra bellezza negli occhi di qualcun altro: perché voi siete BELLE! ❤️ Ve lo dice un maschiaccio con la ricrescita! … Che durante la quarantena ha trovato un modo per ridere e sorridere, con questo video esperimento, girato a distanza ( via PC) da @soldaout .

Allo stesso tempo ironico e creativo, il video postato da Maddalena Corvaglia dimostra anche la sua atleticità e la sua passione per diverse discipline.

Amo le discipline da combattimento, come il kick boxing e il krav maga, un’ottima tecnica di autodifesa che insegna anche a gestire situazioni di panico. In poche parole, perfetto per noi donne, lo consiglio a tutte.

Aveva spiegato tempo fa in un’intervista rilasciata al magazine Starbene

Poi c’è la pole dance e le altre discipline aeree con cerchi e tessuti, ma adoro anche gli esercizi alla sbarra del calisthenics, che aiutano a costruire un fisico tonico e femminile al tempo stesso. Qualsiasi cosa mi capiti a tiro e mi diverta diventa il mio nuovo gioco. Un esempio? Da qualche tempo sono impazzita per lo skateboard

Brava Maddalena!