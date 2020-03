Maddalena Corvaglia ha raccontato su Instagram un simpatico inconveniente accaduto con un acquisto su Amazon: ordina guanti, arrivano funghi!

In piena emergenza coronavirus, mascherine protettive, guanti in lattice e gel igienizzanti sono introvabili sia nei negozi tradizionali che nelle farmacie. Anche nei siti specializzati in e-commerce, l’attesa per la consegna è piuttosto lunga e può persino capitare che dopo aver aspettato giorni, i prodotti ordinati non siano esattamente come ci si aspettava. Ma quanto successo a Maddalena Corvaglia sembra avere dell’incredibile, come lei stessa ha raccontato su Instagram.

Maddalena Corvaglia su Instagram: “Ordino guanti, arrivano funghi”

L’ex velina di Striscia la Notizia è stata protagonista di un increscioso imprevisto con un acquisto online. Pensando di proteggersi dal Covid19, nell’eventualità dovesse uscire da casa, ha deciso di comprare dei guanti in lattice per coprire le mani.

Maddalena Corvaglia ha così cliccato su Amazon e, come racconta lei stessa su Instagram, ne ha ordinato una confezione ad un prezzo anche piuttosto conveniente. Il fatto incredibile è che quando ha aperto il pacco che le è stato consegnato, ci ha trovato ben altro.

“Ragazzi scusate…. In questa immagine vedete anche voi figurati dei guanti monouso? Oppure ho le allucinazioni??? Perché ho ricevuto a casa dei funghi surgelati invece dei guanti!”

scrive nella didascalia a corredo di uno screenshot che mostra il prodotto ordinato.

La reazione dei follower

Maddalena Corvaglia aveva pubblicato anche un video nelle Instagram Stories come prova dell’accaduto, e anche se non più visibile, ribadisce la sua versione, ironizzando sull’inconveniente.

“Non ci credo !!! Dai … è uno scherzo” esclama qualcuno, ma lei replica immediatamente: “No, giuro. Rido da mezz’ora”. “Dai non ci posso credere… Amazon di solito è molto attento” osserva un altro utente, con cui l’ex velina concorda: “Vero! Vabbè, succede! Siamo tutti un po’ sfasati”.

C’è anche chi prova a sdrammatizzare: “Sono comunque monouso pure i funghi”. E lei: “Giusto!”. Insomma, un simpatico disguido che ha portato un po’ di buon umore in un periodo in cui ce n’è veramente bisogno.