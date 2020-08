Belen pubblica su Instagram una foto insieme a Santiago ma la posizione dei due nello scatto è enigmatica oltre che inquietante: è polemica

Fan divisi di fronte a uno degli ultimi post di Belen Rodriguez su Instagram in cui si mostra in una strana posa con il figlio. La foto pubblicata dalla showgirl argentina voleva essere una dichiarazione d’amore madre-figlio ma ha suscitato qualche polemica. Molti utenti non hanno apprezzato l’immagine piuttosto enigmatica che ritrae Belen e Santiago in una posa davvero singolare, quasi inquietante…

La foto di Belen con il figlio divide i fan

Lo scatto è in bianco e nero e mostra Belen sdraiata per terra con il figlio che sembra vegliarla. “Te amo” scrive lei nella caption, ma molti utenti in quella foto sembrano faticare a vederci del tenero. “Scusate, ma questa foto è traumatica. Come può una madre scattarsi una foto così? Non sa più come mettersi in mostra. Allucinante” annota ad esempio qualcuno.

Dello stesso tono anche altri commenti apparsi sulla pagina della modella: “Cosa mi rappresenta questa foto? Una madre sdraiata per terra, il figlio accanto. Sei svenuta?” osserva un altro follower. “Fai la morta?”, “Ma cosa fa?” chiedono altri fan di Belen.

Un’estate da (quasi) single

Non è la prima volta che Belen pubblica post poco eloquenti ma è raro che nei suoi messaggi sibillini sia presente anche il figlio. Di solito, infatti, si tratta di presunte frecciatine all’ex marito, Stefano De Martino, con cui si è lasciata mesi fa.

I due sono finiti al centro del più caldo gossip estivo, in cui è stata tirata in ballo anche Alessia Marcuzzi che avrebbe avuto un flirt con il conduttore di Made in Sud. Tutti hanno smentito, compresa Belen che si è presto consolata nella braccia di Gianmaria Antinolfi, con cui ha avuto una breve storia sotto il sole di Capri.

Ora, i due ex coniugi si trovano non molto distanti, entrambi a Ibiza. E tra i gli utenti di Instagram c’è chi pensa che Belen sia gelosa del rapporto del suo ex con il piccolo Santiago. “Ma ti infastidisce che Stefano posta foto e storie con Santi? Subito che lo fai te” ha commentato infatti qualcuno.