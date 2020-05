Aida Yespica che fine ha fatto? Dopo un lungo silenzio si mostra sui social con un nuovo lui. I fan chiedono: è il tuo nuovo fidanzato?

Di lei non si avevano notizie da un po’.

Prima i problemi con il figlio, poi le bollenti confessioni su un passato amore lesbo, e poi un’ultima foto in uno chalet di alta montagna. Dopo un po’ di silenzio che aveva fatto preoccupare i fan ma, soprattutto, scatenare gli immancabili gossip, a quanto pare Aida Yespica è tornata… almeno su instagram.

Aida Yespica che fine ha fatto? Un nuovo fidanzato?

Non lo ha fatto raccontando la sua quarantena, ma con una foto che in realtà omaggia un amico speciale. Un tal Joselito.

Nel post, Aida Yespica scrive

Non è un periodo facile ma ne usciremo più forti di prima, non preoccuparti se quest’anno la festa è saltata,molti altri bellissimi compleanni ci aspettano più belli che mai!! Feliz cumpleaños de corazón mi gordito bello🎂Te Amo ❤️ @joselitofranco01

E da qui, partono tutte le più strane congetture e ipotesi su chi possa essere questo fortunato che si è aggiudicato il bacio della Yespica e, al tempo stesso qualcuno chiede esplicitamente

È il tuo nuovo fidanzato?

Le foto, com’è evidente, ritraggono una situazione di non distanziamento sociale, quindi riferibile almeno a 3 mesi fa, e poi un collage di tante immagini che dimostrano una certa intimità tra i due: in spiaggia, ai fornelli, durante un aperitivo.

Seppur non sembra esattamente il tipo di uomo che ci aspetteremmo di vedere al fianco della modella venezuelana, non sono pochi coloro che in queste ore si sono chiesti: chi è Joselito?

Tutti i fidanzati di Aida Yespica

Non sappiamo se lo scopriremo presto, ma nell’attesa di sciogliere ogni dubbio, facciamo un riassunto delle principali relazioni di Aida.

La showgirl si fidanzata dal 2007 al 2009 con il calciatore Matteo Ferrari, padre di suo figlio Arona, che nasce nel novembre 2008. Nel luglio 2012, terminata la storia con Ferrari, si sposa a Las Vegas con un avvocato venezuelano, Leonardo. Otto mesi di matrimonio, e a febbraio 2013 i due si lasciano. A marzo 2013 ottiene la separazione legale e intraprende una love story con Roger Jenkins, milionario finanziere britannico con cui va a vivere a Los Angeles. Nel 2017 confessa durante il Grande Fratello di avere una storia con un “bel” Giuseppe, e prima ancora ha una relazione con un altro imprenditore, Enrico.

Una vita sentimentale travagliata, insomma, che potrebbe non aver aiutato Aida a trovare la pace interiore di cui tanto in questo momento di quarantena si sente la necessità.