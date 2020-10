Triste risveglio per Mara Venier che su Instagram annuncia la scomparsa di Gianni Dei, suo grande amico: "Come farò senza di te?" scrive la conduttrice affranta

Doloroso risveglio, oggi, per Mara Venier. La conduttrice ha appreso della scomparsa di Gianni Dei, attore e cantante, al quale la legava un rapporto di sincera amicizia. Proprio a lui la padrona di casa di Domenica In aveva rivolto un pensiero in diretta, augurandogli di rimettersi presto. Poche ore dopo, il decesso che l’ha gettato nello sconforto.

Mara Venier in lutto per la morte dell’amico

È un post straziante quello pubblicato da Mara Venier su Instagram questa mattina. La conduttrice veneta ha condiviso una foto che la ritrae insieme a Gianni Dei, morto nelle scorse ore all’età di 80 anno. Nell’immagine, i due sono affettuosamente vicini, come due amici sinceri che mostrano grande complicità.

“Gianni mio come farò senza di te … Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… Come farò dopo 35 anni di fratellanza… come farò ???? Il mio cuore è spezzato” ha scritto Zia Mara a corredo dello scatto.

Un lutto che arriva proprio il giorno dopo che la Venier aveva parlato di lui. Durante la scorsa puntata di Domenica In, infatti, preoccupata per le condizioni di salute dell’amico, aveva rivolto proprio a lui un augurio di pronta guarigione. Invece, il risveglio le ha consegnato la triste e dolorosa notizia. “Proprio ieri lo avevi salutato” osserva con profondo rammarico qualcuno commentando il post.

Chi era Gianni Dei

Gianni Dei, l’amico a cui Mara Venier era profondamente legata, è stato un attore e un cantante italiano. Ha girato una quarantina di film tra gli anni ’60 e ’80, protagonista di commedie all’italiana ma anche di thriller e polizieschi.

Più di recente, era apparso in alcuni documentari e nella sua carriera aveva sperimentato anche il mondo della musica, incidendo qualche album. Dei era malato, come aveva ricordato Mara a Domenica In, ma forse nessuno si aspettava un così tragico e rapido epilogo.