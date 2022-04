Lulù  e Manuel sono in crisi? Cosa trapela dai social e i rumors sui motivi del possibile addio

Lulù e Manuel: grande amore o crisi profonda? I sospetti e i gossip in rete

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, dopo l’esperienza condivisa al GF Vip, continuano a frequentarsi fuori dalla casa, coltivando il loro rapporto che a loro dire è un grande amore indissolubile.

LEGGI ANCHE : — GF Vip, Lulù e Manuel insieme per il servizio fotografico ma una stories non torna: dov’era Lulù ieri sera

C’è però chi sospetta che non sia tutto oro quello che luccica e che la coppia potrebbe essere in crisi, a fare insospettire i fan di Manuel e Lulù è soprattutto un’indiscrezione lanciata dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue stories su Instagram ha scritto: “Una coppia sta scoppiando e non sono Giulia e Pierpaolo. Lui ne ha le *** piene, lei martella mattina e sera… Come andrà a finire?” con tanto di hashtag finale #gfvip. Dettaglio quest’ultimo che non lascia dubbi sui soggetti interessati dal gossip. Che si stia parlando proprio di Manuel e Lulù?

Manuel e Lulù, storia da favola o crisi profonda?

D’altronde questa non è la prima segnalazione che viene riportata su di loro. Sempre Deianira Marzano aveva riportato degli avvistamenti di alcuni utenti di Manuel Bortuzzo da solo a Jesolo, senza la sua dolce metà.

Dall’altra parte però i diretti interessati hanno più volte chiesto a chi li segue di stare tranquilli e sereni, che tra loro va tutto bene e che ci rimangono male ogni volta a leggere sui social cose non vere sul loro conto.

Si tratta quindi solo di un falso allarme oppure le indiscrezioni sono fondate e la coppia è già in crisi? E se la coppia del GF Vip in crisi fosse un’altra e non riguarderebbe l’ultima edizione del reality? Il gossip continua…

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy