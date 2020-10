Una foto in primo piano in bianco e nero: è bastata questa immagine pubblicata da Argentero su Instagram a scatenare una pioggia di commenti, tra cui quello di Cristina Marino.

Luca Argentero ne ha fatta di strada da quando si presentò al grande pubblico nella terza edizione del Grande Fratello. E’ cresciuto, è diventato un attore affermato, rispettato e da poco è diventato papà di una splendida bambina avuta con la compagna Cristina Marino.

Luca Argentero pubblica una foto in primo piano sui social, il commento di Cristina Marino: ‘Non si può spiegare’

Una bellissima coppia quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino, unita più che mai da un amore profondo e ora anche dalla bellissima Nina Speranza. E che tra i due l’intesa sia forte, lo si vede anche dai loro profili social. L’attore ha pubblicato una sua fotografia in primo piano in bianco e nero e tra i moltissimi like e commenti, non è mancato quello della compagna.

Visualizza questo post su Instagram ⬛️⬜️ Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero) in data: 27 Ott 2020 alle ore 12:21 PDT

“Sei bello che non si può spiegare” ha scritto la Marino accompagnando la frase dall’emoticon di un diavoletto.

Un commento che ha ricevuto una valanga di like e che arriva dopo un’altra grande dichiarazione di amore da parte di Cristina. Durante l’intervista fatta a Verissimo, la modella e attrice ha raccontato di quanto Argentero sia presente dolce e premuroso con la loro piccola. “Luca è un mammo” ha raccontato Cristina, che poi ha svelato che nell’aria c’è il matrimonio.

“Speriamo di sposarci prima della prossima estate – h detto – con una cerimonia ‘normale'”.

Crediti foto@Kikapress