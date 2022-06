Lovemi, cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi? Il commento ironico della sorella di Chiara Ferragni

Il successo del Lovemi commentato sui social: il video di Valentina Ferragni e Chiara Biasi fa il giro della rete

Martedì 28 giugno si è tenuto in Piazza Duomo a Milano il concerto benefico Lovemi, l’evento è stato trasmesso in diretta da Italia 1 e la piazza del capoluogo meneghino si è riempita di migliaia di fan pronti a cantare a squarcia gola.

Il concerto per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Fedez E.T.S. a TOG – Togheter To Go, organizzato da Fedez, ha visto il rapper sul palco esibirsi insieme a J-AX, mettendo così una pietra sopra i malumori del passato e ricucendo la loro amicizia. Presenti anche numerosi artisti, tra cui Ghali, Myss Keta, Mara Sattei e tanti altri.

Tra il pubblico non poteva mancare di certo Chiara Ferragni, sua sorella Valentina e altri amici influencer. Le telecamere della diretta, durante le 5 ore di concerto, hanno inquadrato anche loro. Nello specifico sui social gira una clip in cui si vede Valentina Ferragni commentare il concerto insieme a Chiara Biasi.

Il video è stato ironicamente commentato da molti per via delle espressioni delle due influencer, e alla domanda posta dal profilo Instagram di Very Inutil People “Cosa ha detto Valentina Ferragni a Chiara Biasi” è stata la stessa Valentina a commentare ironicamente: “5 tutti insieme”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaseet