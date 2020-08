Lorenzo Amoruso e il messaggio inatteso a Manila Nazzaro

Romantico post con tanto di dichiarazione d'amore da Lorenzo Amoruso per la sua amata Manila Nazzaro: e i fan sognano con la coppia

Belli, famosi e innamorati. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso continuano a far sognare i fan con la loro dolcissima storia d’amore. Dopo aver partecipato a Temptation Island, la loro relazione sembra essersi rafforzata, nonostante qualche insignificante battibecco. Lei è bella, dolce, sensuale. Lui è premuroso, protettivo, di sani principi. La coppia ha conquistato il pubblico televisivo e ora fa impazzire gli utenti dei social con scatti e dichiarazioni romantiche che farebbero sciogliere il più duro dei cuori.

LEGGI ANCHE: Manila Nazzaro criticata dai figli dopo Temptation Island: ecco cosa le rimproverano

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro fanno sognare i fan su Instagram

Come molti personaggi famosi, anche Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro stanno trascorrendo le vacanze estive in Sardegna. I due stanno deliziando i propri follower su Instagram, pubblicando video e foto in cui compaiono insieme.

L’ultimo scatto condiviso dall’ex calciatore, in particolare, sta emozionando i fan della coppia. L’immagine li ritrae teneramente abbracciati mentre si guardano dolcemente negli occhi. Alle spalle uno spettacolare tramonto sul mare. Una scena romantica che non poteva non far impazzire gli utenti, che hanno inondato la pagina di commenti entusiasti.

Le dichiarazioni d’amore reciproche

Manila Nazzaro non ha mancato di commentare la foto pubblicata da Lorenzo Amoruso. “I tuoi occhi nei miei e non ho bisogno di nient’altro” ha scritto l’ex Miss Italia.

Subito dopo è arrivata la risposta del fidanzato che suona come l’ennesima dichiarazione d’amore. “Ho trovato tutto nei tuoi occhi sin dal primo giorno ma dovevo essere bravo a tirarlo fuori poco per volta senza farti male” è il dolce messaggio di Lorenzo.

Una coppia davvero felice e affiatata per la quale tutti noi facciamo il tifo.