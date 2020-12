Lorena Forteza, che fine ha fatto dopo ‘Il Ciclone’. Com’è oggi e cosa fa per vivere

Tutti la ricordano giovane, sexy e bellissima ne 'Il ciclone' ma com'è oggi Lorena Forteza? Ecco cosa fa dopo oltre 20 anni dal film.

Il prossimo 26 dicembre Italia 1 manderà in onda in prima serata ‘Il Ciclone‘, capolavoro di Leonardo Pieraccioni. Vera e propria star di quel film fu sexy e bellissima Lorena Forteza, interprete del ruolo di Caterina: ma che fine ha fatto dopo il film e com’è oggi?

Lorena Forteza oggi: che fine ha fatto

Qualche tempo fa, Lorena Forteza è tornata a parlare in una intervista a Spy, facendo riferimento alla pellicola che l’ha resa famosa oltre 20 anni fa.

Nel film del 1996 di Pieraccioni, la bellezza acqua e sapone, la sensualità e l’incredibile dolcezza di Lorena Forteza riuscirono a fare innamorare tutti coloro che hanno visto il film. Tuttavia, dopo quella fortunata parentesi sul grande schermo è quasi scomparsa dalle scene e ha affrontato una grave depressione e una radicale trasformazione nel fisico.

Lorena Forteza: la depressione e l’allontanamento dal figlio

“Nel 1996 Il Ciclone mi fece diventare famosa all’improvviso e non ero pronta a tutto quello”, ha ammesso al settimanale Spy la famosa ex ballerina di Flamenco. Poi ha aggiunto: “Ero una semplice modella di appena 19 anni, estroversa e aggressiva, ma ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesia. Ero quasi stordita”.

Poi è arrivata la depressione, dovuta ai problemi col peso e il figlio Ruben.

“Ho sofferto molto, ma ora sto bene – ha precisato Lorena Forteza oggi che ha 44 anni – Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano Spelta, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”.

Dopo Il Ciclone Lorena è più forte di prima

Piano piano, dunque, Lorena è uscita dall’incubo ed è tornata anche a lavorare, come testimonial di una linea d’abbigliamento curvy e grazie all’aiuto dei medici, ha recuperato anche il rapporto con il figlio che ora ha 24 anni.

Lorena Forteza oggi è una donna diversa, ma chissà se prima o poi si sentirà pronta a farsi rivedere sul piccolo o sul grande schermo. I fan ne sarebbero senza dubbio felici.

