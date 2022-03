Loredana Lecciso e la foto dei tre ragazzi ucraini accolti nella casa di Al Bano Carrisi Foto

Al Bano Carrisi ha aperto le porte di casa sua per alcuni rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina

Ultimo aggiornamento

La guerra in Ucraina ha creato una vera e propria crisi umanitaria: milioni di persone stanno abbandonando la loro terra per trovare rifugio altrove. Alcuni di loro sono riusciti a giungere in Italia e a trovare riparo e conforto nel nostro Paese. LEGGI ANCHE: — Quanto costa mangiare o dormire nelle tenute di Al Bano Carrisi? I prezzi da non credere Al Bano Carrisi e la sua famiglia fanno parte di quelle persone che hanno deciso di dare concretamente una mano e aprire le porte di casa propria per accogliere i rifugiati. Un post sul profilo Instagram di Loredana Lecciso documenta l’arrivo di tre giovani ragazzi ucraini, che hanno trovato appoggio nella famiglia. Dopo un viaggio di circa 4 giorni Al Bano ha accolto nella sua proprietà l’insegnante di psicologia Maria, suo figlio Ivan di sette anni e due studenti di 18 e 15 anni. Foto: Instagram di Loredana Lecciso “La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi” ha scritto Loredana Lecciso nella didascalia della foto che ritrae i tre ragazzi di spalle, finalmente al sicuro, citando la scrittrice J.K. Rowling. “La guerra è una vera tragedia, i profughi vivono situazioni veramente devastanti, incontrare persone come Albano e Loredana è una grande speranza di vita! Atto di grande solidarietà umana! Chapeau!”, “Dicono che i Milanesi hanno il cuore in mano, ma anche i Pugliesi…”, “Questo scatto racchiude la parte più bella della vita, dell’umanità e della speranza!” hanno commentato alcune persone sotto al post. Foto: Kikapress