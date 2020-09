In bici con indosso una minigonna: Loredana Bertè si presentava così a scuola quando andava al liceo, fiera della sua emancipazione

È sempre stata una ribelle, fin dall’adolescenza. E la foto che Loredana Bertè ha condiviso su Instagram lo dimostra ampiamente. La cantante di origine calabrese si mostra da giovanissima, in sella a una bici, con una minigonna mozzafiato: il suo look per andare a scuola. E la somiglianza con la compianta Mia Martina è impressionante.

Loredana Bertè: quando andava a scuola in minigonna

In questi giorni di ripartenza dell’anno scolastico, Loredana Bertè ha tirato fuori dai cassetti dei ricordi uno scatto della sua adolescenza. Era una ragazza bellissima e ribelle, che non amava adeguarsi al pensiero unico dei ben pensanti. Una caratteristica che è rimasta immutata negli anni e che è alla base del suo grande successo.

La foto mostra una giovane Loredana in sella a una bici con indosso una gonna cortissima, stivali e uno sguardo di chi la sa lunga. “Quando andavo al liceo arrivavo con la minigonna e 2 pennelli in tasca, quando giravo in bici le auto si tamponavano perché gli autisti si giravano a guardarmi” ricorda nella caption.

Non solo un capo d’abbigliamento quello che sfoggiato dalla Bertè: “All’epoca la minigonna era considerata scandalosa ma io ne ho fatto la mia DIVISA DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE” aggiunge.

La minigonna anche a 70 anni

E negli anni, la minigonna, Loredana Bertè non l’ha mai abbandonata. Ancora oggi, alla soglia dei 70 anni, la cantante la indossa con disinvoltura: con le gambe che si ritrova, sarebbe un vero peccato nasconderle!

“Ognuno è libero di vestirsi come vuole, essere chi crede ed amare chi sceglie di amare. Grazie Mary Quant” scrive infine la sorella di Mimì, rivolgendo un pensiero alla stilista che la minigonna l’ha inventata. I fan hanno apprezzato il post e hanno riempito la sua pagina Instagram di complimenti.