Volano stracci davanti alla sede Rai: Diaco insulta Matano, responsabile a suo dire della cacciata di Lorella Cuccarini. Ecco cosa è successo

Alberto Matano è responsabile della cacciata di Lorella Cuccarini da La Vita in Diretta? Pierluigi Diaco, molto amico della conduttrice, ne sarebbe convinto tanto da arrivare ad accusare il collega apertamente. Pare infatti che tra Diaco e Matano ci sia stata una forte discussione davanti alla sede della Rai, come riporta Alan Fiordelmondo sul suo sito web.

Diaco e Matano litigano a causa di Lorella Cuccarini?

Che fosse dispiaciuto per la non conferma di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta era cosa nota. Il conduttore di Io e te, alla vigilia dell’ultima puntata di stagione del programma di Rai1, aveva espresso pubblicamente vicinanza alla sua storica amica.

Ma che Diaco ritenesse responsabile Matano di quanto accaduto, forse nessuno se lo aspettava. E invece pare proprio che i due abbiano avuto un acceso diverbio proprio davanti agli studi della Rai dove sarebbe successo “un finimondo con urla e paroloni” riporta Alan Fiordelmondo su wolfbreak.com.

“Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio” sottolinea il fotoreporter.

Il giornalista calabrese, però, pare abbia incassato le accuse di Diaco senza rispondere “agli insulti per evitare di alimentare la polemica”.

Pubblico diviso

Quando la notizia sull’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta è iniziata a circolare, sono state tante le manifestazioni di affetto e solidarietà ricevute dalla conduttrice. Su Twitter l’hashtag #iostoconlorella era balzato immediatamente in tendenza e molti suoi colleghi hanno preso pubblicamente posizione.

Poi, il colpo di scena: proprio alla fine del programma, Lorella si è congedata dai suoi compagni di lavoro con una lunga mail in cui accusava Alberto Matano di maschilismo. Parole forti e inattese che hanno portato il gelo tra i due.

A supportare la tesi della Cuccarini, pare ci sia anche Diaco che ha puntato il dito proprio contro Matano per difendere l’amica. Quale sarà la verità? L’ex anchorman del TG1 replicherà?