Gaia Girace è divenuta famosa per aver interpretato Lila in L'Amica Geniale e ha guadagnato bei soldini: "Li metto da parte per il futuro"

Il successo è arrivato inaspettato ma lei non si è montata la testa. La giovane Gaia Girace, Lila de L’Amica Geniale, si gode questo momento fortunato e pensa al futuro. L’attrice della fiction di Rai 1 non sembra voler bruciare le tappe, ma costruire una carriera, studiando e tenendo i piedi per terra.

Gaia Girace dopo il successo de L’Amica Geniale

Ormai la riconoscono ovunque, non solo in Italia. Gaia Girace, grazie al ruolo di Lila ne L’Amica Geniale è diventata famosa, dimostrando di avere uno straordinario talento. Eppure, la sua vita continua come sempre, sebbene niente è più come prima.

Continua ad andare a scuola e a godersi l’affetto della sua famiglia. Anche se, come legittimo, fantastica sul futuro. “Hollywood è il mio sogno prima però devo studiare bene le lingue, approfondire la recitazione e soprattutto prendere la maturità” ha rivelato in una intervista al settimanale F.

Cosa farà dei soldi guadagnati

Lila de L’Amica Geniale ha permesso a Gaia non solo di farsi conoscere come attrice ma anche di guadagnare una bella cifra, non comune per le ragazze della sua età. Soldi che non vuole assolutamente sperperare, lei che viene da una famiglia normale: la madre è una insegnante di sostegno, mentre il papà lavora nel campo immobiliare.

“Non vivo nel lusso però non mi è mai mancato niente, se voglio togliermi uno sfizio, me lo tolgo a prescindere” ha dichiarato. E quando le si chiede cosa ne farà dei guadagni ottenuti grazie alla fiction rai, lei non ha dubbi: “Li metto da parte per il futuro: potranno servire per gli studi, che siano di recitazione o meno. Per viaggiare. Per vivere da sola”.