La lettera furiosa della Regina alla principessa Diana che pose fine al matrimonio con Carlo

Tanti di noi amano la pacatezza e l’aplomb tutto inglese della Regina Elisabetta II, ma in pochi conoscono il suo lato più duro, che si può leggere infatti in una lettera indirizzata dalla sovrana a Lady Diana, giusto prima della fine del suo matrimonio con il principe Carlo. Una missiva, quella, tanto potente quanto capace di dare il definitivo colpo di grazia ad una storia già di per sé logora. Ma cosa scrisse la regina?

Quella lettera che la Regina inviò a Diana portò al divorzio?

Andiamo con ordine. Tutti voi ricorderete quell’intervista nella quale Lady D dichiarò apertamente che nel suo matrimonio ‘erano in tre’ per via della relazione clandestina che Carlo aveva ormai da anni con Camilla Parker-Bowles. Ebbene, dopo che le sue parole furono rese di pubblico dominio, la Principessa Triste si ritrovò alla porta un messaggero reale.

Nella lettera, scritta a mano direttamente dalla Regina Elisabetta, Sua Maestà non faceva altro che rimproverare Diana. La sovrana mostrò quindi un forte disappunto per quell’intervista, che rischiava di far affondare del tutto l’immagine della monarchia agli occhi del popolo britannico.

E, forse con un certo cinismo, la Regina scrisse anche: “Ho consultato l’arcivescovo di Canterbury (massima autorità della Chiesa Anglicana, ndr) e il primo ministro e, naturalmente, Carlo. E abbiamo deciso che il miglior percorso per voi è il divorzio”.

Lady D fu costretta a divorziare dalla Regina?

La coppia, in realtà, viveva separata già da qualche anno, ma non aveva ancora divorziato, anche perché la stessa Diana sembrava alquanto contraria. Anzi, la Principessa dichiarò successivamente di essere stata costretta ad accettare un divorzio che non avrebbe voluto.

I giochi, erano tuttavia stati già decisi da Buckingham Palace. Anzi, qualche giorno dopo, un comunicato rivelò ufficialmente al mondo che la Regina dava il proprio consenso al divorzio tra Carlo e Diana, come anticipato nella lettera alla stessa.

Divorzio che arrivò il 28 agosto 1996. Anche se, ora, sappiamo bene che la parola ‘fine’ sul matrimonio tra Carlo e Lady D fu messa proprio da Elisabetta II, con quella fatidica lettera.

Foto: Kikapress