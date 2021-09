Chiara Ferragni, Leone ‘sgrida’ la mamma: ‘Non si dice’. La stories su Instagram che diverte

Leone Lucia Ferragni ‘sgrida’ mamma Chiara in una Instagram Stories postata da Fedez. Andiamo a scoprire insieme il motivo del rimprovero.

Il piccolo Leone ‘sgrida’ mamma Chiara Ferragni: lo immaginavate? Proprio così, avete capito bene! Ma perché mai il figlio della coppia più social d’Italia ha dovuto muovere un rimprovero proprio alla sua mamma? Quale sarà il motivo che c’è dietro questo gesto?

‘Non si dice!’: Leone Lucia Ferragni ‘rimprovera’ mamma Chiara in una Instagram Stories postata da Fedez. Il motivo è tutto da ricercare nelle parole dell’influencer… Photo Credits: Kikapress

Leone Lucia Ferragni sgrida mamma Chiara: ecco il motivo

Partiamo dal principio. A soli 3 anni, il piccolo Leone Lucia Ferragni si è lasciato andare ad un rimprovero nei confronti della mamma, Chiara, tant’è che lo si sente chiaramente mentre la ‘sgrida’.

A rendere pubblica la cosa è stato Fedez, che su Instagram ha ripostato un messaggio vocale in cui la Ferragni esordisce con un “ca..o sì, allora…”

In sottofondo, il bambino la rimprovera prontamente con un dolcissimo “non si dice”, al quale la mamma ha risposto ridendo “hai ragione, non si dice!”

Anche Fedez ha voluto commentare il gesto del figlio, scrivendo “nel mentre Leone educa la Ferry”.

Leone beniamino del web ‘educa’ i genitori

Fedez, però, non ha in realtà tanto da gongolare. Se infatti questa è la prima volta in cui Leone ‘sgrida’ Chiara Ferragni, il bambino ha più volte redarguito anche il rapper.

Ad esempio, diventò virale il video in cui Leone se la prendeva con Fedez perché non doveva chiamare la mamma “la Ferry”… Oppure pensiamo a tutte le volte in cui il bambino ha rimproverato il papà per i suoi scherzi!

Insomma, il beniamino di tutti i fan di Ferragnez è ampiamente schierato dalla parte dell’educazione e della lotta alle ingiustizie… anche a costo di mettersi ‘contro’ i suoi stessi genitori!

Photo Credits: Kikapress