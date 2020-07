Leonardo Pieraccioni lancia un nuovo riferimento a Temptation Island dai suoi profili social e stavolta gli risponde il presentatore in persona!

Leonardo Pieraccioni sembra avere una vera e propria passione per Temptation Island: dopo aver lanciato un appello social, chiedendo di partecipare alla trasmissione come tentatore (era ovviamente uno scherzo), ora è tornato a postare su Instagram un riferimento al reality dei sentimenti, che in queste settimane sta impazzando su Canale 5.

Leonardo Pieraccioni Temptation Island: appello e risposta

L’attore toscano, in vacanza al mare, ha pubblicato una foto in barca con un ingrombrante salvagente a forma di copertone e la didascalia: “Mare, non mi fido: voglio un faló di confronto”

Il riferimento a Temptation Island è più che sussurrato e infatti il post è piaciuto moltissimo ai fan, che hanno capito il riferimento: come già in passato, sotto all’appello per diventare tentatore, anche stavolta a rispondere all’attore toscano è stato anche un componente del cast del reality di Maria De Filippi.

Se la prima volta aveva risposto Raffaella Mennoia con un “Ti aspetto”, stavolta è stato il conduttore Filippo Bisciglia a scrivere a Pieraccioni:

“Dammi un’oretta e arrivo! Leonardo…. ho un video per te!”

Leonardo Pieraccioni, nuovo amore lontano dai riflettori

In molti avevano sperato che Pieraccioni fosse veramente uno dei partecipanti alla nuova edizione di Temptation, che è mista fra vip e nip, ma in effetti era difficile aspettarselo dal regista toscano, sempre molto riservato sulla sua vita privata.

Di lui si sa che ha avuto una figlia da Laura Torrisi, conosciuta sul set del suo film “Una moglie bellissima”, ma che poi la storia è finita: i due sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per amore della figlia Martina.

Ora Pieraccioni ha una nuova fidanzata, Teresa Magni: più giovane di lui, alta e bruna, somiglia molto alla ex Laura. I due sono molto riservati e schivi e lei, che non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha nemmeno un profilo social.