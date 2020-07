Sembrava aver chiuso con l'amore, invece Leonardo Pieraccioni è tornato in pista con una nuova compagna che si chiama Teresa ed è molto somigliante alla ex Laura Torrisi

Leonardo Pieraccioni ha vissuto una lunga storia d’amore con Laura Torrisi: una storia che ha fatto sognare i fan e che è stata coronata dalla nascita della figlia Martina. Nel 2014 però l’incanto si è rotto e la storia fra i due è finita: per diverso tempo il regista toscano è rimasto single e si è buttato sul lavoro, senza più pensare all’amore.

Leonardo Pieraccioni fidanzata, ecco chi è

In occasione dell’uscita del suo ultimo film, Se son rose, Pieraccioni aveva dichiarato in diverse interviste che l’unica donna della sua vita è la figlia Martina (che tra l’altro compare nel film).

“Non ho mai regalato fiori. C’è solo una donna nella sua vita, la figlia, l’unica capace di ottenere l’attenzione di un padre distratto. D’ora in poi in tutti i miei film ci sarà una figlia!– aveva dichiarato il regista a “La Stampa”- Prima aspettavo sempre che arrivasse una bella sudamericana e mi portasse via, adesso al finale classico ‘e vissero felici e contenti’ aggiungerei sempre un punto interrogativo. Ho capito che la maratona dell’amore è lunga e faticosissima, non ci si può andare con gli infradito, e il regalo che mi faccio è dirlo con chiarezza in questo film!”

Un Pieraccioni più adulto e maturo, pronto a rimettersi in gioco anche in amore e così è stato: da qualche tempo il regista toscano è stato paparazzato in compagnia di una nuova fidanzata, di cui si sa ancora molto poco.

Leonardo Pieraccioni trova un'altra Laura Torrisi: ecco chi è la nuova compagna –> https://t.co/BYnUYSZAJm pic.twitter.com/lhKeXnttai — Funweek Mag (@FunweekMag) July 27, 2020

Lei si chiama Teresa e quello che colpisce di più l’attenzione è la somiglianza con l’ex Laura Torrisi: è più giovane di lui (nata nel 1981) ed ha una figlia, Anna, da una precedente relazione.

Teresa è molto riservata, tanto che i suoi profili social sono privati: lei e Leonardo hanno scelto un profilo basso, lontano dai clamori, per portare avanti la loro relazione.