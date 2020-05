Maria De Filippi deve il suo successo a una persona che pochi conoscono e Lele Mora in una intervista svela chi è

Non c’è un suo programma che non abbia successo: d’altronde ci sarà pure un motivo se la chiamano Queen Mary. Parliamo di Maria De Filippi, conduttrice di punta di Canale 5 che riesce a farsi amare da un pubblico di ogni età. Il suo segreto? Lo ha rivelato Lele Mora, parlando di lei, in una recente intervista a TVlo.

Lele Mora svela il successo di Maria De Filippi

Non è più l’uomo più potente del mondo dello spettacolo e dopo i guai giudiziari e i problemi di salute, Lele Mora ha cambiato totalmente vita. Sul piccolo schermo però ci torna volentieri e lo fa spesso nei programmi di Barbara D’Urso e concede di buon grado interviste anche alla stampa.

Di recente, l’ex agente dei Vip è apparso su TVlo dove ha rilasciato dichiarazioni su vari personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare di Maria De Filippi, unanimemente riconosciuta come grande professionista televisiva, ha detto di sapere qual è il segreto del suo successo.

“È la sua capo progetto, la sua produttrice… Nessuno la conosce, ma è lei che rende grandi i suoi programmi… Si chiama Sabina Gregoretti…Guarda cosa ha fatto lei di Maria? Quest’ultima è una grande esecutrice, ma dietro ha una persona di grande spessore. La aiuta a non sbagliare…Loro lavorano in simbiosi…c’è un affetto sincero tra loro, una relazione lavorativa e di amicizia stabile che dura ormai da anni”

ha rivelato con un certa convinzione Lele Mora.

La gavetta di Queen Mary

Arrivata nel mondo della televisione per caso e certamente favorita di essere la moglie di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha saputo dimostrare le sue qualità. Ci ha messo un po’ per fasi valere come conduttrice, scrollandosi di dosso l’etichetta della raccomandata di turno.

In una intervista al settimanale Oggi, tempo fa raccontò la sua gavetta, che fu molto dura, nonostante il celebre e potente marito.

Queen Mary ha rivelato che Costanzo e la sua prima moglie, Flaminia, sono stati fondamentali nell’aiutarla a imparare il lavoro televisivo. Ma il suo primo, grande maestro è stato Alberto Silvestri, sebbene non le lasciasse grande libertà decisionale. Poi arrivò la collaborazione con Sabrina Gregoretti, la donna di cui parla Lele Mora.

“Non avevo diritto di scegliere le storie che volevo, io potevo solo condurre Amici, senza poterci mettere bocca – raccontò Maria – Dopo sei anni Maurizio mi presentò Sabina Gregoretti, bravissima. Iniziai a lavorare con lei a Missione impossibile. La vedevo come la mia liberazione: per la prima volta potevo fare un programma senza Alberto. Andai tronfia da lui e… mi augurò in bocca al lupo”.