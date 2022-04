Le Iene, tra Belen e Soleil non è finita bene? I rumors su cosa è accaduto nel backstage

Belen e Soleil sullo stesso palco, dietro le quinte come sono i rapporti?

Nell’ultima puntata de Le Iene è arrivata come ospite l’influencer Soleil Sorge e c’è chi vocifera di una clima teso, tesissimo, dietro le quinte con Belen Rodriguez, che quest’anno è al timone della conduzione del programma di Italia 1 insieme a Teo Mammuccari.

Secondo Chi Magazine il rapporto tra le due non sarebbe dei migliori: Soleil in passato è stata fidanzata con il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, conosciuto durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi. Tra i due però le cose non sono andate bene e si sono lasciati pochi mesi dopo.

L’influencer è stata introdotta a Le Iene da un breve discorso dalla stessa Belen, che ha ricordato i programmi tv nei quali Soleil avrebbe fatto la gavetta, “Pechino Express, Uomini e Donne anche l’Isola, soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello”, per poi concludere con l’elenco dei fidanzati, omettendo però proprio suo fratello: “I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi”.

I rapporti tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge

“La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito” scrive il magazine, ma non solo: “Le due donne hanno avuto inoltre una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del GF Vip”. Insomma tra le due donne dietro le quinte sarebbe sceso un freddo glaciale.

Nel corso della puntata, Soleil ha risposto alle domande dei suoi haters, dimostrando di sapersi difendere dalle accuse e andare dritta per la sua strada: “Oltre al ménage a trois puoi fare anche quello a quatre?” le ha chiesto un hater, in riferimento al triangolo amoroso messo in piedi con Alex Belli e Delia Duran al GF Vip, “Tesoro mio anche quello a cinq” ha risposto tagliente Soleil.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset