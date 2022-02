Le Iene, Belen Rodriguez alla conduzione: come ha reagito Alessia Marcuzzi? Cosa ha pubblicato sui social 

Alessia Marcuzzi ancora lontana dalla tv: Belen Rodriguez al suo posto a Le Iene?

Si inseguono i rumors su Le Iene e su chi sarà la prossima conduttrice, che lascerà il posto vuoto dopo l’uscita di scena di Alessia Marcuzzi.

La Marcuzzi infatti, a ridosso dell’ultima stagione televisiva iniziata nel 2021, aveva sorpreso tutti uscendo di scena e rinunciando alla conduzione di progetti in cui non si sentiva più rappresentata.

Belen condurrà Le Iene? La reazione di Alessia

Ora l’indiscrezione riguarda Le Iene e la prossima donna che farà parte della squadra di conduttori: i nomi che stanno circolando in queste ore sono quelli di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari.

Dal prossimo 9 febbraio quindi, potremmo vedere proprio la showgirl argentina al posto di Alessia Marcuzzi, che invece si trova in vacanza a Dubai e a giudicare dalle foto che pubblica su Instagram non ha nessuna intenzione di rientrare.

Mentre si attendono conferme ufficiali sulla squadra che porterà avanti la nuova stagione de Le Iene su Italia 1, in tanti attendono una risposta da parte di Alessia Marcuzzi, ma sono le sue foto pubblicate su Instagram a parlare per lei: famiglia, mare, amore e allegria. Qualcosa fa pensare che per vedere la Marcuzzi in televisione bisognerà attendere ancora un po’…

