‘Avete rotto il ca..o’, Laura Chiatti sbotta su Instagram con un fan sul suo peso: la risposta solleva polemiche

Laura Chiatti finisce al centro di un polverone su Instagram, sbottando contro alcune utenti che l’hanno accusata per il suo peso.

Il peso di Laura Chiatti sta facendo discutere il web da ormai molto tempo: ultimamente l’attrice è parsa infatti notevolmente dimagrita, attirandosi addosso i commenti dei suoi follower, che spesso l’additano come cattivo esempio. È per questo motivo che la bella Laura ha finito per sbottare in malo modo. Cosa le avranno mai detto stavolta per farla arrabbiare così?

Laura Chiatti è troppo magra? Il web commenta il suo peso

Andiamo con ordine. Laura ha postato una foto su Instagram, un selfie allo specchio insieme al figlio Enea, con tanto di caption che recita “mi sento osservata”. Tutto molto semplice e anche tenero se vogliamo, se non fosse che sotto la foto sono comparsi alcuni commenti non proprio gentili nei suoi confronti.

A finire sotto accusa è infatti il peso di Laura Chiatti, definita “troppo magra” da numerosi fan e commentatori del web. Una questione non nuova, che ha scatenato una discussione poco piacevole…

“Almeno abbi l’intelligenza di non postare sempre foto dove esalti la tua magrezza – ha scritto un’utente – con il tuo corpo fai ciò che vuoi ma l’esempio che dai è pessimo”. Un commento che ha ottenuto dall’attrice una risposta semplice e sintetica: l’icona della facepalm.

La Chiatti sbotta su Instagram: “avete rotto il ca**o”

Poi, però, anche un’altra utente ha detto la sua, scrivendo: “Sei bellissima, ma troppo magra. Qualche kilo in più forse ti farà ancora più bella! È una mia opinione”.

È stato a questo punto che Laura Chiatti è sbottata completamente, provando a mettere in riga tutti i commenti del web sul suo peso.

“Avete veramente rotto il ca**o – ha scritto – Basta! Sono una donna normalissima che ha un peso perfetto per la propria altezza!!! Ho appena mangiato pane e salame e bastaaaaaa”.

Uno sfogo pesante, ma che rende perfettamente l’idea della questione. Voi come la pensate a riguardo? Laura Chiatti ha fatto bene a rispondere in quel modo? Oppure è stata troppo brusca?

Foto: Kikapress