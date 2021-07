Laura Chiatti, il regalo di Marco Bocci per il suo compleanno: il gesto sui social smentisce la crisi?

Il gossip sta ricamando sulla crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti ma, in occasione del compleanno dell’attrice, i due hanno pubblicato alcune Stories che sembrano smentire il tutto…

La presunta crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci sta tenendo alta l’attenzione della cronaca rosa italiana, che da qualche giorno sta ipotizzando su una rottura tra i due. In occasione del compleanno dell’attrice, però, sui social il rapporto tra i due sembra essersi ricomposto. Quale sarà la verità?

LEGGI ANCHE:– Famosa attrice cancella like e commenti ai post di Marco Bocci? Cosa svela famoso blogger di gossip su questa collega del marito di Laura Chiatti

Si parla tanto di crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti ma, in occasione del compleanno dell’attrice, sono comparse alcune Storie che sembrano smentire il tutto. Quale sarà la verità? Photo Credits: Kikapress

Andiamo con ordine. Le voci sulla crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti hanno cominciato a diffondersi dopo che, su Instagram, lui aveva ‘unfollowato’ la moglie, smettendo di seguirla. Al contempo, pare proprio che l’attrice avesse eliminato le ultime fotografie insieme al collega e compagno di vita.

Fin qui tutto pareva abbastanza chiaro e scontato, se non fosse che qualcosa è cambiato in occasione del compleanno della Chiatti. Il 15 luglio 2021 Laura ha compiuto 39 anni, pubblicando qualche Instagram Stories che sembra far luce sulla questione del suo rapporto con Bocci.

Innanzitutto, come il sempre attento Amedeo Venza ha sottolineato sui suoi canali social, Marco Bocci è tornato a seguire Laura Chiatti su Instagram, come a voler smentire in questo modo le voci di una crisi…

Poi, nelle sue Instagram Stories, lo stesso Bocci ha pubblicato una foto per fare gli auguri alla moglie, limitandosi però a scrivere un semplice “Happy birthday Laura Chiatti”. Auguri un po’ freddini in realtà, ma sempre meglio di niente.

A concludere il cerchio, poi, è arrivata una Storia di Laura Chiatti che ha condiviso l’immagine di diversi bouquet floreali ricevuti per il suo compleanno, tra i quali non manca quello regalatole dal marito…

Segnale che la crisi tra i due è totalmente ricomposta? Oppure si tratta di gesti volti a sviare ogni possibile voce su una separazione della bellissima coppia? Quale sarà la verità?

Photo Credits: Kikapress