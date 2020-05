Laura Chiatti dimagrita? Ecco il motivo della perdita di peso della moglie di Bocci. L'attrice trova il coraggio di raccontarsi

Quello della forma fisica è stato uno dei temi, lo è tutt’oggi, più al centro delle discussioni quotidiane della quarantena dovuta all’emergenza coronavirus.

In tanti, chiusi in casa per 2 mesi, si sono chiesti come fare a prepararsi per un’ipotetica prova costume, come fare a non lasciarsi andare alla consolazione del cibo nei 60 giorni di reclusione, tanto da scatenare meme e ironie, battute e commenti sul rapporto con il cibo in quarantena.

Come ha detto qualcuno, gli italiani sono diventati un popolo di panificatori e, almeno sui social, si sono apparentemente divisi in due grandi partiti: i cuochi indefessi, che hanno sfornato fior fior di piatti degni degli chef stellati, e gli sportivi, che hanno iniziato ad allenarsi in soggiorno, sul balcone, nei terrazzi condominiali, correndo su e giù per le scale e così via.

Laura Chiatti dimagrita. Che cosa è successo?

Tra chi ha chiamato un personal trainer per lezioni online individualizzate e chi ha invece deciso di darsi ai fornelli, anche i vip non sono stati esenti da questa questione, in particolar modo Laura Chiatti.

L’attrice, moglie di Marco Bocci, in passato era stata “accusata” di aver messo su qualche kilo. Sempre bellissima e smagliante, secondo alcuni non aveva mantenuto il fisico perfetto di un tempo, apparendo un po’ gonfia.

In risposta ai commenti sollevati, è arrivata una foto che la stessa Laura ha postato su instagram

Laura Chiatti, Marco Bocci: “sei bellissima”

A corredo della foto che la mostra magrissima, Laura Chiatti ha scritto

Buongiorno a tutti…tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite, ma di affidarsi a seri professionisti

Un messaggio importante per i fan della dieta fai da te che testimonia di come la salute debba venire prima di tutto e che, per raggiungere la propria forma, è necessario rivolgersi a un professionista.

Tra i tanti commenti ricevuti, anche qualcuno che sottolinea l’eccessiva magrezza dell’attrice, c’è anche quello del marito Marco Bocci.

Bella che sei

Laura ha risposto