Lapo Elkann torna sui social: i suoi post lasciano tutti sorpresi

Scandali e finti rapimenti sono passati, ora Lapo Elkann stupisce tutti sui social: ecco perché è completamente irriconoscibile.

Come la fenice che risorge dalle ceneri, così Lapo Elkann sembr riuscire sempre a rialzarsi più forte e motivato di prima: stavolta lo ha fatto sui social network, dove è approdato in maniera assolutamente irriconoscibile…

Lapo Elkann torna sui social: è irriconoscibile

Avete capito bene. Il discusso imprenditore ha deciso di tornare sui social network, ma solo su Twitter, dove ha deciso di tenere un profilo volto a pubblicizzare la sua fondazione LAPS e i progetti creativi delle sue aziende o di quelli personali.

Ciò che però spiazza è già la frase presente nella sua bio Twitter: “inner peace is the new success” (“La pace interiore è il nuovo successo”). Ma anche uno dei suoi post, che recita un pensiero profondo come: “La cosa più importante nella MIA vita è la sobrietà. Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che che ogni giorno combattono con I propri demoni, Ogni giorno vissuto in sobrietà è una conquista”.

E ancora: “Da soli non si vince ed ogni giorno l’impegno, l’umiltà e la pazienza fanno la differenza…”

Lapo è un’altra persona: la reazione del web

Insomma, pensieri che nessuno di noi attribuirebbe mai ad un ribelle come Lapo Elkann, che sui social network sembra praticamente un’altra persona. Al punto che molti utenti ne hanno parlato…

“L’account che c’è di Lapo tutto amore, bei sentimenti, vogliamoci bene, ce la possiamo fare… è davvero Lapo?”, si chiede un utente. E a lui fa eco un’altra persona: “Il profilo di Lapo è suo veramente? Cioè, ci scrive lui? Perché è meraviglioso, come ho fatto senza finora, non lo so”.

E poi tra un “ci siamo giocati Lapo” e un “Lapo che parla di sobrietà mi confonde” compare anche un meraviglioso “Lapo, TVB”.

Nel frattempo lui continua imperterrito in questo suo nuovo corso sui social network, tra una bellissima frase e qualche nuovo progetto… Sperando che possa finalmente trovare la serenità che cerca…

