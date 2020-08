Simpatica rivelazione di Lady Facchinetti su Instagram: ecco come prepara l'insalata suo marito Francesco.Ma lei lo ha perdonato

Il lungo lockdown a cui siamo stati sottoposti a causa del Covid nei mesi scorsi ha messo a dura prova la resistenza delle coppie. Anche la tenuta di quelle più affiatate hanno scricchiolato a causa della convivenza forzata h24. Ma c’è anche chi ha deciso di rinnovare le promesse matrimoniali, come ha fatto Francesco Facchinetti con sua moglie Wilma Faissol. E proprio poche ore dopo il rinnovato “Sì, lo voglio”, Lady Facchinetti fa una rivelazione su suo marito che ha strappato qualche risata tra i fan.

Lady Facchinetti: “Ecco come prepara l’insalata mio marito”

Lo scatto che la bella brasiliana ha condiviso su Instagram è di una tenerezza straordinaria e ritrae la Facchinetti Family quasi al completo. Nello scatto, infatti, sono ritratti Wilma, Francesco e i loro due figli, Leone e Lavinia. Sono tutti vestiti rigorosamente di bianco perché il dj e la modella brasiliana hanno deciso di sposarsi per la seconda volta. Nella foto ricordo, mancano solo le due bambine nate dalle loro precedenti relazioni, Mia e Charlotte.

La coppia ha dunque resistito al lockdown e a queste strane vacanze al tempo del Covid, rafforzando il proprio amore. Nonostante le incredibili scoperte di Lady Facchinetti:

Durante la quarantena ho scoperto che mio marito prepara l’insalata mettendo nella ciotola prima i pomodori e i cetrioli, e per ultimo le foglie. L’ho perdonato. Questo si chiama “amore”

ha scritto lei nella caption a corredo dello scatto.

Ironia sui social

Il post di Wilma ha suscitato ironia tra i suoi follower che hanno iniziato a chiedersi qual è la modalità corretta per preparare l’insalata. Qualcuno sembra anche concordare con il procedimento di Francesco: “I pomodori perdono acqua, lasciando le foglie sopra rimangono belle croccanti”.

Insomma, un siparietto divertente che ha deliziato i fan della coppia, protagonista di The Facchinettis, il programma Tv di Real Time che racconta la vita di Francesco e Wilma. I due, come annunciato a sorpresa su Instagram si sono promessi nuovamente amore eterno a Varenna. “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto” ha scritto lui sui social.

Tanti auguri, di nuovo!