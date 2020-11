L'abito da sposa di Lady Diana è rimasto nella storia: una nuvola di seta e taffetà che ha fatto sognare milione di donne. Ma non tutti sanno che aveva un portafortuna: evidentemente non ha funzionato....

Lady Diana è stata una vera maestra di stile: sempre elegante e raffinata, ha fatto sognare le donne di tutte il mondo. E ci sono alcuni abiti che sono rimasti iconici nella storia della moda e del royal gossip. Come dimenticare il sensuale revenge dress che indossò in occasione dell’annuncio del divorzio dal Principe Carlo? E che dire del seducente vestito che sfoggiò mentre ballava con John Travolta alla Casa Bianca. Ma di Lady Diana nessuno potrà mai dimenticare il suo abito da sposa: un esagerata nuvola di seta e taffetà che diede inizio alla sua trasformazione in principessa.

Lady Diana, l’abito da sposa aveva un portafortuna ma non ha funzionato

Quando Lady Diana si presentò al mondo con il suo straordinario abito da sposa quel 29 luglio del 1981, incantò tutti. Il suo incarnato roseo valorizzato dal colore avorio del vestito che l’avvolgeva in morbide balze, preziosi ricami, merletti antichi e perle.

La giovane Spencer, che stava per diventare la moglie del Principe Carlo, era davvero bellissima nelle sue maniche a sbuffo, lo scollo a cuore e col quello strascico dalla lunghezza record di 7,62 metri.

Un’esagerazione di stile, che su di lei calzava a pennello, opera di David ed Elizabeth Emanuel: gli stilisti non si risparmiarono i volumi e lustrini. E il risultato fu davvero strabiliante, tant’è che l’abito da sposa di Lady Diana divenne l’oggetto del desiderio delle future spose dell’epoca.

Non tutti sanno, però, che in quel vestito, i due stilisti inserirono anche un piccolo e preziosissimo porta fortuna. Nell’etichetta dell’iconico capo – ereditato da Willima e Harry – fu stato inserito un mini ferro di cavallo realizzato in oro gallese 18 carati e tempestato di diamanti bianchi.

Non sembra però che quel piccolo amuleto abbia portato fortuna alla compianta Diana: non solo il suo matrimonio fu infelice – tradita dal marito che amava – ma la sua vita si spense troppo presto.