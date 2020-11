A 23 anni dalla scomparsa di Lady Diana, spunta una foto inedita della principessa: ecco lo scatto apparso sulla pagina Twitter del fratello

A 23 anni dalla sua tragica scomparsa, spunta una foto inedita di Lady Diana. L’ha pubblicata il fratello Charles Spencer sui social conquistando i fan della compianta principessa. Lo scatto ritrae l’ex moglie del Principe Carlo quando era appena una bambina e nel suo sguardo, già allora, si intravedeva la sua inconfondibile dolcezza.

LEGGI ANCHE: — Spunta la figlia segreta di Lady Diana e Carlo: è lei che salirà sul trono al posto di William?

Lady Diana, la foto inedita di quando era bambina

Nonostante non ci sia più, deceduta in un incidente stradale nell’agosto del 1997, l’interesse per Lady Diana non è mai scemato. Il suo ricordo è rimasto indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta ma anche nei fan della Famiglia Reale. Ecco perché ogni qual volta spunta un dettaglio inedito della sua vita privata, l’episodio diventa notizia e scatenata una nuova ondata di affetto e commozione.

Proprio come successo di recente su Twitter, dove il fratello minore, Charles, ha condiviso una foto d’infanzia. Nello scatto lui e sua sorella sono immortalati insieme, in una assolata giornata estiva. Entrambi sono in posa davanti alla macchina fotografica e Diana cinge con il braccio il fratellino. Un’immagina davvero dolce che ritrae una giovanissima Lady Diana nella sua età più spensierata, inconsapevole del radioso e tragico futuro che l’attendeva.

Il tweet di Charles Spencer arriva pochi giorni dopo la polemica innescata con la BBC accusata di aver manipolato la compianta principessa per ottenere la famosa intervista del 1995. Secondo quanto ritiene il fratello di Diana, l’intervistatore di allora, Martin Bashir, avrebbe indotto con l’inganno la sua interlocutrice a rilasciare quelle famose dichiarazioni. Addirittura, il giornalista avrebbe creato documenti falsi pur di convincerla a farsi intervistare.

Charles Spencer attende le scuse della BBC che ha avviato anche un’indagine interna per verificare l’accaduto. La storica emittente televisiva, però a People, ha ribadito di essersi già scusata con il fratello di Lady Diana. “Sfortunatamente, al momento siamo ostacolati dal semplice fatto che non siamo in grado di discutere nulla di tutto ciò con Martin Bashir, poiché è gravemente malato” ha dichiarato.