La reazione della Regina Elisabetta sul secondo figlio di Harry e Meghan

Harry e Meghan hanno reso pubblica l’arrivo del secondogenito dopo Archie, ecco come ha reagito sua Maestà

Harry e Meghan avevano un buon motivo per festeggiare San Valentino: l’arrivo del secondo figlio dopo Archie è stato annunciato al mondo intero con una foto dolcissima e in bianco e nero che vede Lady Markle distesa sul prato col pancione, mentre il Principe a piedi scalzi la guarda sorridente.

Harry e Meghan, come hanno appreso la notizia del secondo figlio a Buckingham

I duchi di Sussex hanno dapprima comunicato la lieta novella alla royal family nonostante i rapporti dopo la Megxit si siano per forza di cose raffreddati. Come ha reagito la Regina Elisabetta e cosa ne penserà William?

Ho un mix di emozioni contrastanti ma sicuramente gli sceneggiatori di The Crown stanno brindando.

Complimenti a Harry e Meghan! pic.twitter.com/5dJd6ERAGl — NeverAJoy (@Eleutheromania8) February 14, 2021

A rivelare come hanno reagito i parenti più stretti del Principe ci ha pensato il magazine People:

“Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono ‘felicissimi’ e augurano loro ogni bene”.

Insomma pare che i membri della famiglia reale britannica siano al settimo cielo per l’arrivo del secondogenito di Harry e Meghan, soprattutto a qualche mese di distanza dalle drammatiche dichiarazioni della duchessa sull’aborto spontaneo che l’aveva colpita.

Ora che sappiamo della dolce attesa di Meghan, la sua ritrosia a muoversi dalla California in vista del Trooping the Colour di giugno assume un altro significato: non si trattava di capricci o maleducazione, ma di un motivo molto più importante.