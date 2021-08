La figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman, l’avete mai vista? Ecco come si mostra sui social a 29 anni

Isabella ha 29 anni ed è la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman: ecco come si mostra su Instagram

Tom Cruise e Nicole Kidman sono stati alla fine degli anni ’90 una delle coppie più famose di Hollywood. Nonostante il legame che all’epoca sembrava indissolubile, i due si sono separati nel 2001 prendendo strade sentimentali molto distanti.

Quando avevano deciso di mettere su famiglia, i due attori adottarono due bambini: Connor e Isabella. Oggi Bella ha 29 anni, è sposata con Max Parker dal 2015 e nella vita disegna gioielli.

Nonostante i genitori decisamente famosi, Bella conduce un’esistenza serena e lontana dai riflettori. Si dice che sia lei che il fratello facciano parte di Scientology (così come il padre che negli anni ne sarebbe diventato il massimo esponente), e che il rapporto con i genitori non sia sempre stato facile. Si vocifera addirittura che Tom e Nicole non sarebbero stati presenti al suo matrimonio.

Poco attiva sui social, Bella ha un account Instagram dove campeggiano diverse sue opere ma pochissime foto che la mostrano in viso.