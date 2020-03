Kendall Jenner fa disinformazione sul coronavirus e Chiara Ferragni l'avverte: "Attenzione a mandare messaggi sbagliati, non è influenza"

Kendall Jenner sminuisce la pericolosità del coronavirus e Chiara Ferragni l’attacca sui social. La modella statunitense ha pubblicato una serie di statistiche dimostrerebbero come il contagio da COVID-19, che l’Oms ha definito pandemia, sia assimilabile a una semplice influenza. L’influncer milanese non ci sta e interviene per sottolineare la gravità della situazione, in Italia e nel mondo.

Chiara Ferragni attacca Kendall Jenner su coronavirus

All’inizio della diffusione del coronovirus, probabilmente in tanti hanno sottovalutato quanto stava accadendo. Ma ora che i numeri sono spietati e gli ospedali al collasso, non è più tollerabile sminuire la portata dell’emergenza sanitaria in corso.

Eppure, la modella 24enne non la pensa così e nelle sue IG Stories pubblica slide con statistiche che, a suo dire, dovrebbero dimostrare che siamo di fronte a una semplice sindrome influenzale. La moglie di Fedez si è accorta dei suoi post e l’ha rimproverata: è da incoscienti mandare messaggi sbagliati sul coronavirus in un momento così delicato.

Chiara Ferragni asfalta Kendall Jenner che pubblica delle statistiche sulle proprie stories di IG cercando di sminuire l’emergenza Coronavirus Più influencer come Chiara Ferragni pic.twitter.com/FygfMXnO1P — UnKnOwN (@aR21ooo) March 12, 2020

I Ferragnez scendono in campo

Chiara ribadisce che il cronoavirus “non è una semplice fo**uta influenza” e che anche se i sintomi sono simili, i soggetti contagiati possono incorrere in gravi problemi respiratori. La Ferragni è ben consapevole di ciò che questo significa: ricoveri in terapia intensiva e pazienti intubati.

Chiara Ferragni ended Kendall Jenner

12.03.2020 pic.twitter.com/lKa2QswUij — 𝓛. (@lary_wonderland) March 12, 2020

La sanità lombarda, particolarmente provata dalla situazione, pur essendo tra le eccellenze di tutta Italia sta collassando. Troppi pazienti e troppi pochi strumenti per intervenire.

A differenza di Kendall Jenner che non ha contezza di quanto la situazione sia grave, Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono invece scesi in campo donando 100 mila euro a supporto della sanità, lanciando una raccolta fondi che sta coinvolgendo diversi personaggi famosi.

In un mondo di Kendall Jenner siate una Chiara Ferragni. pic.twitter.com/T1171geHoS — ❦chiã (@fallinzay) March 12, 2020

Sui social, l’intervento di Chiara contro Kendall è stato particolarmente apprezzato, non solo dai fan. Anche perché in questo periodo emergenziale, le influencer non hanno fatto una gran bella figura. E anche una showgirl molto seguita come Belen ha contribuito a diffondere bufale sul coronavirus.