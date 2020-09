Katy Perry sorprende tutti e si mostra su Instagram in intimo pochi giorni dopo aver dato alla luce la figlia: la foto fa incetta di like

La gravidanza è una delle esperienze più straordinarie nella vita di ogni donna che desidera diventare mamma. Durante la gestazione però, mentre il miracolo della vita si compie in grembo, il corpo femminile subisce profondi cambiamenti. Anche dopo il parto resta qualche segno, ma bisogna andarne fieri perché significa aver realizzato il sogno della maternità. Sembra questo il messaggio che Katy Perry ha voluto lanciare sui social mostrandosi in intimo 5 giorni dopo aver dato alla luce la piccola Daisy Dove, avuta dal compagno Riccardo Bloom. Uno scatto insolito ma autentico che ha fatto incetta di like su Instagram.

Katy Perry in intimo dopo il parto su Instagram

Mentre i suoi colleghi percorrevano il red carpet degli MTV Video Music Awards, Katy Perry si immortalava nel bagno di casa sua con un outfit del tutto insolito. Non avendo potuto partecipare alla premiazione, infatti, la cantante ha voluto comunque celebrare la musica, a modo suo.

Così eccola mostrarsi in un selfie davanti allo specchio del bagno di casa, in intimo. La neo-mamma indossa mutande a panciera per contenere un ventre ancora gonfio e, al posto del classico reggiseno, un fascia elastica che trattiene l’abbondante décolleté con tanto di tiralatte.

I fan apprezzano

La scelta di mostrarsi in intimo a soli 5 giorni dal parto ha premiato Katy Perry, verso la quale sono stati diretti messaggi di apprezzamenti ed elogi. Quella foto, infatti, riporta sul piano umano una grande star come lei che, in talune circostanze – il parto, appunto – è come qualsiasi altra donna.

“Ma è umana anche lei allora?” ha osservato ad esempio un utente, commentato l’originale scatto, mentre qualcuno ha ironizzato sulla tipologia di tiralatte scelta dalla cantante.

Mostrarsi al naturale, anche nei momenti più particolari della vita, è certamente una scelta coraggiosa, soprattutto per chi come lei ha milioni di followers in tutto il mondo. Insomma, come ci ha ricordato anche Arisa, è ora di dire basta a filtri e ritocchini per apparire sempre impeccabili. L’imperfezione è la più straordinaria testimonianza di autenticità.