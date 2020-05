Katharina Böhm oggi, ecco che fine ha fatto la prima storica ‘Livia’ di Montalbano

La prima Livia Burlando è rimasta nei cuori dei fan de Il commissariato Montalbano. Ma che fine ha fatto l'attrice austriaca Katharina Böhm che ha dato il volto a Livia per ben otto stagioni della serie?

E’ tornato su Rai1, per la gioia dei moltissimi fan, il Commissario Montalbano: ogni martedì è appuntamento fisso con un’altra delle storie nate dalla fantasia dell’indimenticabile Camilleri.

Martedì 26 sarà la volta di “Come voleva la prassi“, replica di una puntata andata in onda nel 2017, tratta dai racconti di Andrea Camilleri dalle raccolte “Morte in mare aperto ed altre indagini del giovane Montalbano”, edita da Sellerio Editore e “Gli arancini di Montalbano” e “Un mese con Montalbano”edite da Mondadori.

In questo episodio Livia è interpretata da Sonia Bergamasco, l’attrice che ha sostituito Katharina Böhm e Lidia Perned nel ruolo dell’eterna fidanzata di Salvo Montalbano: la più amata è stata senz’altro Katharina, che ha interpretato il ruolo per 8 stagioni e a cui i fan erano molto affezionati.

La carriera di Katharina ha comunque fatto un salto di qualità: da fidanzata del Commissario a Commissario lei stessa, nella serie tedesca “Die Chefin”, in italiano “Il commissario Lanz”, in onda dal 2012, dove interpreta appunto il Commissario Vera Lanz. La serie conta 9 stagioni ed è stata trasmessa per un certo periodo anche in Italia su Rai2.

Il Commissario Montalbano in L’altro capo del filo (2019)

Lunedì 11 febbraio Il commissario Montalbano è tornato con ‘L’altro capo del filo’, una puntata incentrata sull’immigrazione e intrecciata con l’omicidio di una amica di Livia trovata morta nella sua sartoria.

Tra i milioni di spettatori anche il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha prontamente pubblicato su Twitter un selfie in cui si mostra ai fan con alle spalle la tv accesa su Rai 1, il tutto corredato dal commento ‘Io adoro Montalbano’.

LEGGI ANCHE: — ‘In una baracca con gli zingari’, il dramma di uno dei protagonisti de Il Commissario Montalbano: la sua vita lontano dalle telecamere

Eppure poco prima della messa in onda del nuovo episodio, il vicepremier aveva scatenato una bufera per alcune dichiarazioni mentre era in Abruzzo ad incontrare i sostenitori del Carroccio: “Stasera registro la puntata di ‘Porta a Porta. Andremo in onda dopo Montalbano che salva dei clandestini, magari cantando un pezzo di Mahmood...”

Guardando il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, molti storici fan della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, si sono chiesti che fine abbia fatto la prima storica Livia interpretata da Katharina Böhm.

Montalbano, i fan rivogliono la storica Livia: ecco com’è Katharina Böhm oggi

La splendida 55enne è impegnata sul set de ‘Il commissario Lanz’, una serie televisiva tedesca di genere poliziesco creata da Orkun Ertener e prodotta da Wolfgang Cimera a partire dal 2012, che la vede nei panni della protagonista Vera Lanz, a capo della squadra di polizia di Monaco di Baviera. In Italia la serie, giunta alla sua settima stagione, è stata trasmessa su Rai2 nel 2014, ma i fan della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri assoceranno sempre Katharina Böhm alla Livia di Montalbano.

“#montalbano mi manca Katharina Bohm, la prima Livia, una interpretazione più autentica” ha cinguettato una spettatrice, “Comunque Montalbà… Puoi avere tutte le eterne fidanzate che vuoi, ma per noi Livia resterà sempre e solo Katharina Bohm! #Montalbano” ha fatto sapere un altro fan.

L’attrice, fascino tutto naturale, occhi azzurri e aria algida, è figlia dell’attore austriaco Karlheinz Böhm noto soprattutto per aver preso parte alla trilogia di Sissi al fianco di Romy Schneider, è l’ex moglie del regista Roman Polanski, ma ci piace sottolineare che sia in primis nipote di Karl Böhm, l’illustre direttore d’orchestra austriaco. Katharina Böhm oggi oltre a fare tv, si prende cura del figlio Samuel, nato nel 2004, e si batte contro gli abusi della chirurgia estetica a cui ha sempre, e orgogliosamente, detto no.

