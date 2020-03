Kate Middleton va' d'accordo con tutta la Royal family, ma c'è un membro della famiglia a cui è particolarmente vicina - e non è suo marito..

Kate Middleton è vicina ad uno speciale membro della Royal family? Così sembra e in fondo non stupisce visto che la madre dei principini George, Charlotte e Louis, è ormai più che a suo agio nella famiglia reale. Da quando ha sposato il figlio del Principe Carlo e Lady Diana il 29 aprile 2011 presso l’Abbazia di Westminster, Kate è Duchessa di Cambridge ed è presente a moltissimi degli impegni reali insieme al resto della famiglia. In queste occasioni si è potuto notare quanto Kate Middleton sia vicina ad un particolare membro della famiglia reale – e non stiamo parlando di suo marito.

È noto che la duchessa vada d’accordo sia con il principe Harry che con la regina Elisabetta II. Tuttavia sembra che Kate abbia un rapporto particolarmente stretto con un altro membro della famiglia reale, insospettabile: il principe Filippo, nonno di suo marito.

Kate Middleton e il principe Filippo: cosa hanno in comune? Parla l’esperta

Secondo Judi James, esperta di linguaggio del corpo, analizzando le immagini di Trooping the Colours nel 2017 si più notare la vicinanza fra i due. Intervistata dal sito inglese Express ha dichiarato:

Queste deliziose pose suggeriscono collegamenti di inaspettata vicinanza tra Kate e il Principe Filippo, basata non solo sull’affetto ma anche su un comune senso dell’umorismo. Se il raduno militare è un evento serio, il duo non può davvero non smettere di ridere.

Dunque è questo che accomuna Kate Middleton e il principe Filippo? La stessa gioia di vivere? Un senso dell’umorismo affine?

L’esperta di linguaggio del corpo prosegue: