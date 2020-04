Kate Middleton sarà costretta a farlo davanti a William quando diventerà re

Kate Middleton sarà costretta a fare qualcosa quando William succederà al trono... cosa cambierà nel rapporto fra i due coniugi?

Quali sono i cambiamenti che Kate Middleton sarà costretta ad affrontare quando William sarà Re? È una questione molto delicata, questa, su cui sicuramente la duchessa di Cambridge avrà avuto delucidazioni prima di convolare a nozze, 9 anni fa, con William – che è secondo in linea di successione al trono.

La regina Elisabetta II è il monarca più longevo della Gran Bretagna e non sembra intenzionata a dimettersi, nonostante i suoi 94 anni di età. Tuttavia, un giorno il Principe Carlo le succederà; e dopo di lui, sarà il Principe William a salire sul trono.

La tradizione impone a tutti coloro che incontrano il sovrano, compresi i membri della famiglia reale, di fare l’inchino. Perciò i membri maschi della Famiglia Reale, incluso il Principe Filippo, chinano la testa salutando la Regina, mentre i membri femminili della Famiglia Reale si inchinano.

Pertanto, quando il Principe William diventerà Re, in osservanza del galateo reale, Kate Middleton sarà costretta ad inchinarsi davanti a suo marito. Anche se William e Kate sono una coppia moderna, ci si aspetta comunque che osservino l’etichetta, soprattutto durante le cerimonie ufficiali.

Quando è necessario inchinarsi per il coniuge del sovrano?

Dunque, sicuro vedremo Kate porgere i suoi rispetti facendo un inchino a William nel giorno dell’Incoronazione, per esempio. Tuttavia non possiamo sapere in quante altre occasioni la coppia deciderà di mantenere questo protocollo. Potrebbero decidere di mantenerlo anche nella loro vita privata; oppure di accordarsi e seguire l’etichetta a menadito solo in determinati eventi pubblici e ufficiali. Un caso esemplare è quello del principe Filippo, che accettò di inchinarsi davanti alla Regina Elisabetta II nel giorno della di lei Incoronazione e in pochissime altre occasioni.