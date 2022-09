Kate Middleton lancia occhiatacce a Meghan Markle, ecco cosa rivela l’esperta di linguaggio del corpo 

Un'esperta di linguaggio del corpo ha analizzato gli atteggiamenti di Kate e Meghan, cosa è emerso

Mentre si attendono i funerali di lunedì 19 settembre, la famiglia reale al completo ha salutato e ringraziato la folla fuori dalle residenze reali, accorse per dire addio alla regina Elisabetta II.

In queste uscite ufficiali, non sono passati inosservati alcuni dettagli che interessano la principessa del Galles Kate Middleton e Meghan Markle, mogli dei rispettivi William (ora principe del Galles) e Harry.

L’esperta di linguaggio del corpo Katia Loisal ha studiato attentamente le immagini dei quattro alle prese con i sudditi e con la lettura dei tanti bigliettini lasciati accanto a fiori e omaggi, adagiati davanti ai cancelli di Buckingham Palace.

Secondo lei, Kate “ha controllato” Meghan per tutto il tempo con occhiatacce fredde e distaccate, e “sembrava riluttante a interagire”, mentre Meghan “è apparsa a disagio durante l’incontro”.

“In numerose occasioni Meghan ha guardato Kate, tuttavia, lo sguardo non è stato ricambiato, piuttosto Kate sembrava guardare oltre lei, suggerendo una tensione di fondo tra le due” ha aggiunto, durante l’intervista concessa a Seven News.

“La comunicazione non verbale di Meghan suggerisce che potrebbe essersi sentita fuori posto e non sapeva bene dove mettersi” ha concluso. Questa analisi, inoltre, spiegherebbe la continua volontà di Harry e Meghan di tenersi per mano e sostenersi a vicenda.

