Nuove ombre si addensano su Kate Middleton e il principe William. Tutta colpa di uno scatto pubblicato sulla pagina Instagram della coppia che ritrae il Duca di Cambdridge in compagnia dei figli senza l’adorata consorte. Per i più maliziosi sarebbe un ulteriore segno della crisi di coppia che in tanti già ipotizzano da tempo. Per altri, un ritratto familiare originale per augurare buon Natale ai fan reali.

Kate Middleton non è nella foto con William: è crisi?

Lo scatto è di una dolcezza infinita e mostra il primogenito di Carlo e Diana insieme ai principini George, Charlotte e Louis. William sta baciando sulla guancia il più piccolo dei tre figli, mentre gli altri due guardano nell’obiettivo.

Nell’immagine in bianco e nero apparsa sui social due giorni fa, però, balza agli occhi la vistosa assenza della Duchessa e in tanti si chiedono come mai Kate non si sia fatta ritrarre accanto a William.

Chi ha scattato la foto?

I ben informati ritengono che a scattare la foto incriminata sia stata la stessa Duchessa di Cambridge ed è per questo che non compare nel ritratto familiare.

Sta di fatto che le voci di una crisi di coppia tra Kate Middleton e William si rincorrono ormai da settimane e solo di recente erano passate in secondo piano rispetto alla decisione di Harry e Meghan di partire per Natale.

I Duchi di Sussex, infatti, non hanno partecipato alla tradizionale cena di Natale a Norfilk con la Regina Elisabetta disertando anche tutti gli altri appuntamenti natalizi della Royal Family.