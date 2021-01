Il tour sul Treno Reale ha acceso la curiosità sulla vita di coppia di Kate Middleton e il principe William. Letti separati anche a casa?

E’ tradizione nelle famiglie reali che i coniugi dormano in letti separati, in stanze separate. Abbiamo imparato a conoscere questa usanza guardando la serie The Crown, e anche la più recente Bridgerton menziona l’usanza (sebbene poi il Duca e la Duchessa della serie non la rispettino sempre). Ma Kate Middleton e il Principe William, dormono in letti separati?

Kate Middleton e il principe William dormono in letti separati?

LEGGI ANCHE: — Kate Middleton rimproverata dai suoi figli come mamma: ‘Mi sento in colpa’

Il recente tour sul treno reale fatto da il Duca e la Duchessa di Cambridge ha portato l’attenzione su un particolare privato della coppia. Il dettagliato resoconto fotografico del viaggio ha mostrato due camere da letto separate a bordo del treno. La suite del Treno Reale ha letti singoli ‘per lui e per lei’. Questo ha portato molti a chiedersi se Kate e William abbiano camere separate anche a casa, rispettando così l’antica tradizione aristocratica.

Usanza che non sembrerebbe addirsi all’amata coppia, visto la loro modernità dimostrata in più occasioni. Non ultima la foto in cui il piccolo Louis indossa pantaloni lunghi contravvenendo all’etichetta reale che vuole i maschi in pantaloncini corti fino agli 8 anni.

William, Kate e i loro tre figli (George, Charlotte e Louis) vivono in un appartamento di 4 piani a Kensington Palace. Secondo quanto si è appreso, l’appartamento avrebbe due camere padronali al piano terra, ma la coppia sembrerebbe condividere la stessa camera da letto. Secondo il Daily Mail, Kate Middleton e il Principe William avrebbero acquistato nuovamente lo stesso letto comprato nel 2013: il Natural Choice 4500 con “sontuose imbottiture in cashmere, seta, cotone e lana “.

Tuttavia un rappresentante di Healthbeds ha riferito che si tratta di un ordine insolito perché è un letto su misura da incastonare in un ambiente a baldacchino.

Insomma la curiosità resta aperta. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono come i Duchi di Hastings in Bridgerton o come Sua Maestà la Regina Elisabetta e il Principe Filippo portano avanti la tradizione di dormire in letti separati?

Crediti foto@Kikapress